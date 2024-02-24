北流規劃北基地戶外電梯設置LED螢幕 盼成新地景

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北流行音樂中心規劃以LED螢幕改裝北基地戶外電梯，成為提供活動資訊看板，此案送北市都審會審議通過，委員建議注意亮度等。北流今天表示，估下半年設置完成，盼成新地景。

台北市都市設計及土地使用開發許可審議會討論北流北基地廣告招牌新建工程案。依申設單位提供資料顯示，北流規劃在北基地的空橋無障礙戶外電梯設置LED廣告看板，盼可提供到北流參觀遊憩人潮及市民了解活動訊息。

都審會委員提到，若戶外電梯改裝成LED廣告看板，是否可能導致搭電梯民眾找不到門口，及未來要投放廣告內容為何、夜間播廣告光源是否影響駕駛視線、改裝後是否影響北流整體視覺等問題。

申設單位北流執行長梁序倫在會議上表示，規劃把戶外電梯改裝成LED廣告看板，其實在國外常見，且北流週末期間都有表演會吸引眾多人潮，統計每年約5萬人次，若辦演唱會等活動，人潮更多，廣告對象就是到北流的民眾，內容包含場次等活動訊息。

梁序倫說，至於戶外電梯改裝成LED的亮度及安全性，螢幕是感應式顯示，兩側為LED，他觀察到外界對北流不太熟悉，這很可惜，因北流是具指標性建物，戶外電梯廣告看板設置完成後，盼可成新地標及裝置藝術，且廣告內容不會僅以文字呈現。

他指出，廠商已評估考量LED亮度和安全性，不影響行經附近駕駛視線，就算晚上播廣告也不刺眼，播放時間會隨市府活動進行規劃。

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都審委員聽完後提到，贊成此廣告看板可成北流的裝置藝術規劃，且北流建物為不規則曲線，申設單位設廣告看板地點看似不影響建物外型。有委員認為應注意寵物犬是否會在LED看板撒尿，都審會主席、北市都發局長王玉芬說，飼主自身就要注意犬隻行為不要影響公共環境，此案修正後通過。

北流表示，為打造音樂生活基地及活絡園區，參考國際知名地標建物運用LED創造光影氛圍，規劃表演廳外的戶外廣場電梯設LED螢幕，將結合藝術創作及光影效果，打造燈光地景藝術氛圍，可提供到北流園區民眾了解相關活動，預估下半年設置完成，盼成新地景。（編輯：李錫璋）1130224