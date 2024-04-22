響應世界地球日 高鐵台中站分送千株原生種樹苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中22日電）響應「世界地球日」，高鐵台中站與農業部林業及自然保育署合作，今天在站內共送出1200株台灣原生種樹苗，不少旅客還自備環保袋領取，期盼共同打造低碳永續的生活環境。

高鐵台中站今天發布新聞稿表示，今天所發送的樹苗為石斑木、華八仙、鳳凰山茶及台灣香檬等4種，由林業及自然保育署台中分署所提供。活動開始前，千餘株樹苗將站內大廳點綴綠意盎然，吸引不少民眾排隊等候領取。

高鐵台中站長毛家鵬表示，活動贈送的樹苗皆使用可分解的生物全分解育苗盆盛裝，方便旅客可將育苗盆連同樹苗，直接放置到未來要移植的大盆中，育苗盆分解後還能提供植物養分，環保又方便。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，林業及自然保育署人員也到場講解植樹知識、栽植教學，增加大眾對台灣原生植物的認識，高鐵公司也號召員工參與，一同推廣台灣原生植物栽植。

毛家鵬說，這次「共植美好」低碳永續行動發送、種植的樹苗，為台灣常見的原生植物，生長條件適合台灣氣候環境且抵抗病蟲害能力較強，可提供動物和昆蟲最適合的棲息場所，更能維持生態平衡，歡迎旅客一起響應植樹綠化環境的行動，讓台灣未來綠意盎然，環境生態永續發展。（編輯：謝雅竹）1130422