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響應世界地球日 高鐵台中站分送千株原生種樹苗

2024/4/22 17:20（4/22 17:31 更新）
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響應「世界地球日」，高鐵台中站與農業部林業及自然保育署合作，22日在站內共送出1200株台灣原生種樹苗，吸引不少民眾排隊等候領取。（高鐵台中站提供）中央社記者蘇木春傳真 113年4月22日
響應「世界地球日」，高鐵台中站與農業部林業及自然保育署合作，22日在站內共送出1200株台灣原生種樹苗，吸引不少民眾排隊等候領取。（高鐵台中站提供）中央社記者蘇木春傳真 113年4月22日
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（中央社記者蘇木春台中22日電）響應「世界地球日」，高鐵台中站與農業部林業及自然保育署合作，今天在站內共送出1200株台灣原生種樹苗，不少旅客還自備環保袋領取，期盼共同打造低碳永續的生活環境。

高鐵台中站今天發布新聞稿表示，今天所發送的樹苗為石斑木、華八仙、鳳凰山茶及台灣香檬等4種，由林業及自然保育署台中分署所提供。活動開始前，千餘株樹苗將站內大廳點綴綠意盎然，吸引不少民眾排隊等候領取。

高鐵台中站長毛家鵬表示，活動贈送的樹苗皆使用可分解的生物全分解育苗盆盛裝，方便旅客可將育苗盆連同樹苗，直接放置到未來要移植的大盆中，育苗盆分解後還能提供植物養分，環保又方便。

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此外，林業及自然保育署人員也到場講解植樹知識、栽植教學，增加大眾對台灣原生植物的認識，高鐵公司也號召員工參與，一同推廣台灣原生植物栽植。

毛家鵬說，這次「共植美好」低碳永續行動發送、種植的樹苗，為台灣常見的原生植物，生長條件適合台灣氣候環境且抵抗病蟲害能力較強，可提供動物和昆蟲最適合的棲息場所，更能維持生態平衡，歡迎旅客一起響應植樹綠化環境的行動，讓台灣未來綠意盎然，環境生態永續發展。（編輯：謝雅竹）1130422

#高鐵台中站
#世界地球日
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