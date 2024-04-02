陳柏霖新片形象大變 蓄鬍扮厲鬼擺脫偶像包袱

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（中央社記者洪素津台北2日電）電影「鬼才之道」挑戰鬼比人還多的陰間喜劇，其中演員陳柏霖形象大變，一臉鬍子擺脫偶像包袱，飾演厲鬼經紀人的他也和女神張榕容、王淨精彩對戲。

陳柏霖在電影中形象有別以往，以復古90年代裝扮飾演厲鬼經紀人Makoto，陳柏霖也說：「這是我從影以來最想挑戰的角色。」這次是他繼賀歲動作喜劇「還錢」後，再次主演喜劇類型電影，他詮釋角色堪稱得心應手，不僅渾身都散發喜感，更擺脫偶像包袱，讓大家看到他的全新面貌。

女主角張榕容則飾演過氣但不願面對現實的厲鬼天后凱薩琳，劇中她不僅要下腰，還要飛天遁地、大法師爬、白眼翻到天邊，堪稱是特技般的高難度演出，張榕容表示：「希望觀眾可以看到有別於過往的我。」

另外張榕容在劇中是王淨的前輩兼師傅，其中一段狠甩王淨巴掌的戲，一打起來就十幾個take不手軟。雖然是借位拍攝，張榕容事先跟王淨喬好位子預演多次，王淨都表示直接來。

原本有懼高症的王淨，這次有許多跳樓場面都是親自上陣，她說：「現場安全措施都做得很足夠，雖然又高、又冷、又抖，但知道工作人員更辛苦，我的恐懼就不算什麼了。」（編輯：龍柏安）1130402