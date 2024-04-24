更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
踩晶片禁令紅線？技嘉喊冤：遵循規範未出貨中國
首頁 / 生活

第3次碳費審議延至5月初 將討論碳定價子法內容

2024/4/24 09:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北24日電）第3次碳費費率審議會原訂4月底前召開，然而環境部今天表示，由於碳定價相關的子法尚未預告，因此預計延至5月初再召開；第3次會議除討論子法內容外，也將再深入比較國外的碳定價制度。

環境部3月26日召開第2次碳費費率審議會，雖未決定碳費費率，但已有共識，期望能在審議過程中討論從起徵至2030年間、分階段調整的一般、優惠費率，供產業界有所依循。

原訂在4月底前能召開第3次審議會，依程序需在會前1週就寄出開會通知，然而截至目前仍未發布，也代表在4月30日之前無法召開會議。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴向中央社記者證實，目前規劃第3次審議會時間會延至5月初。

黃偉鳴表示，由於第2次會議中，委員有要求環境部先提出氣候變遷因應法下與碳定價相關的3項子法供討論，包含「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費收費對象溫室氣體減量指定目標」等；然而目前3子法仍在法制程序中，尚未預告，會待子法正式預告後才召開第3次審議會。

黃偉鳴說，目前設定第3次審議會將會就上述3子法進行討論，另外也會進一步分析亞洲鄰近國家日本、韓國、新加坡的碳定價制度，逐步聚焦。

至於是否能在520前訂出碳費費率，黃偉鳴僅表示都在努力中。（編輯：張銘坤）1130424

#黃偉鳴
#環境部氣候變遷署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.58