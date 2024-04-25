身障生升學辦法修正 114學年大專都須提甄試名額

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（中央社記者陳至中台北25日電）教育部今天修正發布身心障礙學生升學輔導辦法，規範各大專自114學年度起，都須提供名額參與身障生甄試招考。教育部將透過獎補助，引導各校增開名額，並營造友善環境。

教育部今天發布新聞稿指出，過去沒有規範大專校院參與身心障礙甄試的義務。這次修法參考聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）、融合教育及各國高等教育的升學優待措施，規定專科以上學校除了被公告為專案輔導外，都須提列名額參與「身心障礙學生升學大專校院甄試」管道。

上述身障甄試管道是源於「盲聾學生升大專院校保送制度」，考量一般學生的試題，可能不適用於身心障礙生，例如聽力題聽障生無法作答、繪圖題視障生難以作答、大量圖表題目難以製成點字等。考試單位透過提供應考服務等方式，評估身障生的學習狀況，達到對應校系的入學門檻，就可適性分發到合宜校系就讀。

教育部表示，後續並將透過獎補助引導方式，鼓勵學校增開招生名額，並逐步充實軟硬體教學資源，為身心障礙學生營造友善的高等教育就學環境。

全國教師工會總聯合會特教委員會主委鍾正信接受中央社電訪表示，因大學自主，每個系都會自行評估是否適合收身障生，例如各校醫學系普遍不提供身障甄試名額，普羅大眾也能理解。

不過，身障生的類別很多，每個學生的狀況也不一樣，某些系可能不適合視障生，但可收過動症學生。鍾正信認為這次修法後，大專校方更有法源依據去向各系溝通、爭取開出名額，讓身障生有更多元的升學選擇。

鍾正信也建議，當學系評估不適合開出身障名額時，教育部可訂出審核機制，避免「說不要就不要」的情形發生。（編輯：張雅淨）1130425