美前官員羅素：護台海和平 美中台領袖決斷關鍵

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（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）前美國亞太助卿羅素今天說，台灣關係法45年來扮演重要角色，往後45年也會如此。美中台領袖有責任維護台海和平穩定，他們是未來45年台海能否維持和平的決定因素。

前美國在台協會（AIT）主席薄瑞光（Raymond Burghardt）形容台灣關係法是「了不起的文件」，執行方式不斷演進，正如美國憲法，內含可依不同情況解讀、落實的關鍵原則，他因此對未來45年台海維持和平穩定有信心。

駐紐約辦事處22日與美國外交政策全國委員會（NCAFP）合辦「台美夥伴關係歷久彌堅：台灣關係法立法45週年」研討會，由NCAFP亞太安全論壇（FAPS）主任董雲裳（Susan Thornton）主持，邀請太平洋世紀研究所（PCI）所長薄瑞光、亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任羅素（Daniel Russel）與談。

1979年中華民國與美國斷交，美國國會通過台灣關係法，時任總統卡特於當年4月10日簽署生效，成為45年來美國對台政策基石之一。近年中國在軍事等層面加強對台施壓，台灣關係法是否足以因應相關挑戰，引發熱烈討論。

羅素表示，正如英美法系，美國政治承諾隨時間積聚，台灣關係法是如此演進的「重要積木」。

他說：「美國人很愛說『我們的一中政策不變』，但情勢、參與者其實不斷改變。我們不該嚴格解釋法令，要忠於對台政策、一中政策、台灣關係法價值與精神，留意我們所有承諾，但不要因此被束縛。」

羅素在前美國總統歐巴馬任內協助拓展台灣國際空間。他說，台灣在衛生、科技、援災等領域能對世界做出貢獻，北京卻加以阻撓，傷害國際社會，他擔任公職時期對此深感失望。美方一向主張，許多國際組織會員不限主權國家，台灣其實有很多「可允許的」地位選項。

他以台美2015年發起的全球合作暨訓練架構（GCTF）為例表示，這個平台有助台灣分享專業知識，協助有需要的國家建構能力，也讓北京無法阻撓台灣發揮作用。

曾任AIT主席逾10年的薄瑞光肯定台灣不畏逆境，推動經濟轉型、政治發展成就斐然，已成為一個重要地方，值得外界尊重、認真看待。他形容，美台以「奇特方式」往來，實際上比美國與其他多國的正式邦交關係還重要。

他說：「台灣人有很多可以自豪的事。」

駐紐約辦事處長李光章開場致詞時感謝美國聯邦眾議院20日通過援台法案，以行動支持台灣。

李光章說，過去45年，台灣關係法是維護台海和平穩定的定海神針，也促進台美商業、文化及其他領域交流。當今世界面對許多緊迫議題，維護台海和平穩定是印太地區最複雜挑戰之一。印太局勢事關重大，台灣期待與美國持續緊密合作，深化堅若磐石的夥伴關係。（編輯：韋樞）1130423