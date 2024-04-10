中共打壓台商在越活動 朝野表遺憾盼勿政治干預

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（中央社記者陳家倫河內10日專電）世界台灣商會聯合總會在越南舉辦會議頻遭中共干擾。民進黨立委王定宇對此深表遺憾，盼未來不要再發生；國民黨立委馬文君呼籲中共勿政治干預，兩岸共榮共利才是共同目標。

世界台灣商會聯合總會（世總）第30屆第2次理監事聯席會議及活動7至10日在越南登場，適逢台商投資越南30週年，活動特別選在首都河內市的越南國家會議中心舉辦，凸顯對越南的感念，無奈中共打壓如影隨形。

應邀出席活動的民進黨立委、立法院外交及國防委員會召委王定宇向中央社表示，這場活動是河內的盛事，卻受到中共壓力，從名稱到入境官員，越南確實有一些意見，他對此深表遺憾，希望未來不要再發生。

王定宇觀察指出，整體來說中國這次的打壓不算成功，因為活動在越南國家會議中心舉辦，施壓的那一方其實有意見，「我們有守住，但也有打壓成真的部分」，這些都可以作為未來和越南互動的參考。

他強調，北越地區正在發展資訊科技（IT）與半導體產業，這需要在美國、台灣這個聯盟裡面運作，他期待有更好的合作，但就半導體與IT產業來說，信任是很重要的事情，甚至要寫入法規，這是越南政府要抉擇的。

王定宇表示，台商投資越南愈來愈多，在台留學生、移工、新住民共數十萬人，雙邊關係非常密切，期待越南政治干擾變少。儘管他感覺越南的政治風險已逐年改善，但提醒台商還是要列入考慮。

同樣受邀出席活動的國民黨立法院外交及國防委員會召委馬文君呼籲對岸不要進行政治干預，這無助兩岸關係，兩岸共榮共利才是共同目標，應該要共同促成，讓台商在各地都有發展的機會。

她說，越南目前是大家投資的好地方，台商要創造成功事業不容易，希望兩岸共同朝這一目標努力，讓在外打拚的台灣企業有成功發展的機會，讓大家盡情發揮、取得成功。

面對外交打壓，馬文君認為，越南在政治上會有自身考量，希望大家團結起來；對越南來說，台灣有很多優勢，越方要怎樣利用台灣的優勢，雙邊可以有更多的談判與溝通，外交部或相關單位可一起協助。（編輯：韋樞）1130410

世總活動自7日起一連4天在越南舉行，光場地、活動、餐飲費用就花了180億越南盾（新台幣約2305萬元），過程卻頻遭中共施壓與干擾。中央社記者陳家倫河內攝 113年4月10日