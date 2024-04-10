中共施壓越南 全球台商齊聚河內遭干擾不斷

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（中央社記者陳家倫河內10日專電）中共出手打壓，連日在越南舉行的世界台灣商會聯合總會活動不斷遭受干擾，不僅文宣不准出現「部會」字樣，印有中華民國國旗圖樣的晚宴桌牌還被全部收走，影響活動進行。

世界台灣商會聯合總會（世總）第30屆第2次理監事聯席會議及活動7至10日在越南舉行，適逢台商投資越南30週年，特別選在首都河內市辦活動以凸顯對越南的感念，怎料頻頻遭到中共施壓，令台商灰心。

世總自數月前逐步籌劃這次活動，儘管提早準備，但在中共干擾下，受邀的台灣官員與賓客被迫多次變動，越方與會官員名單也遲遲無法確認，以致世總工作人員直到開幕前一刻都不知道要在舞台上擺幾張椅子。

在中共要求下，世總活動不准出現中華民國國旗，看板及文宣只要有「國家」、「部會」等象徵國家地位的用詞一律都要撤換；連一些來自其他國家的台商行李束帶上出現中華民國國旗圖樣，越方人員也覺得不妥。

而8日晚間外交部歡迎晚宴登場前半小時，世總人員放在現場辦公室內印有中華民國國旗圖樣的晚宴桌牌被整袋拿走不知去向，出席賓客無法按桌牌上的名字入座，現場秩序一陣混亂，用餐時間也遭延誤。

台商以往在越南舉行重要會議時，多有唱越南社會主義共和國與中華民國國歌的安排，但這次越方一度要求不准唱，導致部分台商、人員對上台領唱國歌心生畏懼，最終以播放沒有國旗畫面的國歌影片取代。

世總活動一連4天，光場地、活動、餐飲費用就花了180億越南盾（約新台幣2307萬元），來自全球各地逾千名台商、賓客除抵達越南參加活動，還把握機會到各省市考察與旅遊，有助提振越南當地經濟、完善供應鏈布局。

越南在美中貿易戰之後，成為台商海外投資重要目的地，儘管作為社會主義國家，但越南宣稱不選邊、多邊化的外交方針，讓台商在政治上有一定安全感。而今卻在全球台商面前配合中共需要，恐影響台商對越南觀感。

在越南經商多年的台商表示，在越南辦活動「一直都很囉嗦，但這次干擾特別嚴重」。他說，在越南發展多年，對這塊土地有感情，也了解越南「夾心餅乾」的處境，但打壓成這樣，非常不受到尊重。（編輯：馮昭）1130410