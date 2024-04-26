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南部停電 台電：積極搶修但風雨等情況影響復電時間

2024/4/26 11:22
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（中央社記者曾智怡台北26日電）鋒面雷雨造成南部地區停電，台電表示，台電人員皆第一時間不畏風雨、趕赴前線緊急搶修，努力降低對民眾影響，但部分搶修進度仍會受到停電範圍、風雨情況、設備受損程度等影響，使復電時間較長，請民眾體諒。

近期受鋒面影響，南部地區發生劇烈雷雨，部分地區因此發生停電。

台電今天發布新聞稿表示，受雷雨影響，容易發生線路斷線、樹竹掉落觸碰線路，或是天候潮濕引起設備異常等狀況，但不管停電原因為何，台電人員皆第一時間不畏風雨、趕赴前線緊急搶修，只為能盡速復電，努力將停電對民眾的影響降到最低。

不過，部分搶修進度仍會受到停電範圍、風雨情況，或設備受損程度等影響，使復電時間較長，請民眾多多體諒。

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台電指出，昨天深夜起至今天清晨時段，南部部分地區發生豪大雨，例如高雄市岡山區5時52分因雷雨發生線路斷落及礙子破損，造成361戶發生停電，透過隔離故障點及線路轉供，2分鐘內已復電近9成，台電人員也緊急進行線路及設備的修復，已於早上9時37分全數復電。

另外，早上6時56分高雄市路竹區因雷雨致開關木橫擔斷裂，造成2385戶停電，約半小時已復電逾6成，並在8時17分全數復電。（編輯：林淑媛）1130426

#台電
#高雄市
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