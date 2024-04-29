台科大開發桌遊、VR 助認識嘉義朴子景點刺激觀光

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（中央社記者許秩維台北29日電）台科大師生團隊與嘉義朴子文史據點「清木屋」合作，開發桌遊與手機虛擬實境（VR）遊戲，鼓勵在地人及遊客認識朴子景點，盼有助於刺激在地觀光。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，嘉義縣朴子市鄰近連接朴子溪，曾是連接諸羅（嘉義舊名）市區與海上貿易的交通樞紐，人口密集且醫療文化盛行，但在產業結構轉變、公路開通後，朴子在地人口逐漸減少，旅客也不如以往。

出身朴子的台科大應用科技研究所特聘教授侯惠澤一直希望為故鄉盡份心力，因此帶領研究生與位於朴子市中心、由老醫館改造而成的咖啡館「清木屋」合作，歷時兩年，研發出「一卡兩玩」的遊戲組，盼藉此讓更多人認識朴子的特別之處，牌卡上古蹟景點、美食特色的圖畫均由在地居民、孩童手繪而成。

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在遊玩過程中，玩家先在桌遊「走遊朴子街」裡扮演導遊，按顧客要求，安排最合適的朴子觀光路線，並與其他玩家競爭、結盟，比賽誰能吸引最多顧客；對朴子景點有一定熟悉度後，玩家可拿起手機，投身實境探索與環景影像虛擬實境遊戲「重逢朴子街」，實際走入大街小巷，尋找線索、破解謎團，幫助遊戲裡的爺爺找到青梅竹馬。

侯惠澤表示，嘉義山區、海邊都有觀光景點，還有故宮南院，朴子相對容易被忽略，但在朴子可透過步行欣賞明清時期的閩式建築、日治時期的醫療文化遺跡，在短時間內一窺台灣城市發展的演變，他希望透過這兩款遊戲，讓遊客往返其他景點的途中，有機會到朴子坐坐、認識在地。（編輯：張銘坤）1130429