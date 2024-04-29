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60歲男聚餐後嚴重過敏差點喪命 及早送醫急救緩解

2024/4/29 14:54（4/29 15:26 更新）
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60歲男子聚餐引發嚴重過敏，全身多處蕁麻疹且眼睛紅腫、喘不過氣；台中慈濟醫院急診科醫師莊浩凌診斷為合併過敏性休克及血管性水腫，急救處置緩解，避免插管也化解死亡風險。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月29日
60歲男子聚餐引發嚴重過敏，全身多處蕁麻疹且眼睛紅腫、喘不過氣；台中慈濟醫院急診科醫師莊浩凌診斷為合併過敏性休克及血管性水腫，急救處置緩解，避免插管也化解死亡風險。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月29日
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（中央社記者趙麗妍台中29日電）男子對蝦過敏，日前聚餐引發嚴重過敏，全身蕁麻疹、眼睛紅腫、喘不過氣，家人懷疑恐吃到蝦膏料理或軟殼蟹；及早送醫診斷為合併過敏性休克及血管性水腫，急救後緩解。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿表示，60歲男子聚餐引發嚴重過敏，全身多處蕁麻疹且眼睛紅腫、喘不過氣；急診科醫師莊浩凌診斷為合併過敏性休克及血管性水腫，急救處置緩解，避免插管也化解死亡風險。

莊浩凌表示，病人全身性紅腫，到院時血壓只剩70幾，先注射強心針緩解呼吸道症狀；他指出，幸好及早送醫，若有延誤恐因呼吸道阻塞與過敏性休克而不可挽回；急救處置後，病人慢慢清醒但喉嚨仍有堵塞感，給予藥物氣霧吸入治療。

莊浩凌指出，蕁麻疹成因主要是接觸到外來過敏原，誘發身體免疫系統巨大細胞釋放組織胺，引發眼睛癢、流鼻涕、皮膚紅疹等過敏反應；他說，最大宗病因是甲殼類食物，尤其是帶殼海鮮如蝦子、螃蟹、龍蝦、蛤蜊等，家屬則懷疑可能吃到蝦膏料理或軟殼蟹。

莊浩凌說，過敏特殊體質的人會因堅果、巧克力引發，也有芒果、鳳梨、荔枝等水果引發過敏病例，動物毛皮及塵蟎等也不能忽略；更有人因空氣冷熱交替變化，生活作息不正常就引爆蕁麻疹。

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莊浩凌建議，蕁麻疹依嚴重程度，眼睛癢、皮膚長斑塊屬輕症；嘴唇、眼皮腫、眼睛都睜不開屬於「血管性水腫」，如水腫在喉頭，會阻塞上呼吸道可能致命；更嚴重的是誤食過敏藥物或被蜜蜂叮咬引發「過敏性休克」，必須緊急送醫。

莊浩凌說，通常接觸過敏原後2個小時會開始有症狀，輕微過敏時可冰敷、多喝開水多休息，1天、半天後能改善；若暈眩無力、呼吸困難，甚至腹痛、臉色蒼白冒冷汗，意味已有危險症狀，就要趕緊就醫。（編輯：陳仁華）1130429

#台中慈濟醫院
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