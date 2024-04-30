花蓮受災藥局遭詐團冒名賣藥 藥師公會籲政府正視

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）花蓮至今餘震不斷受創深，竟有不肖人士藉機發災難財，冒名受災藥局網路賣藥詐騙。藥師公會全聯會今天呼籲，民眾切勿購買來路不明的藥品，政府應成立跨部會專責單位把關。

花蓮市知名大飯店在0423強震後傾斜，縣府緊急拆除，隔鄰藥局向警方報案指店名遭詐團冒用上網銷售藥材；花蓮分局28日指出，目前雖未接獲民眾因此遭到詐騙，但已協助下架查辦。

中華民國藥師公會全國聯合會今天透過新聞稿呼籲，政府應正視目前網路充斥著各式偽、禁藥物的問題。

藥師公會全聯會法務專員陳暘下午接受媒體電訪表示，民眾若缺乏專業藥師協助，極可能因此購入偽、禁藥物，曾有立委實測於網路購買壯陽藥的偽藥，其訂購，取貨流程均與一般網購商品無異。

陳暘表示，站在藥師公會全聯會立場，政府除目前於「食藥膨風廣告專區」公告相關偽、禁藥資訊物外，應建立食藥署、數發部、關務署等跨部會專責單位，查緝相關網站及違法行為，守護國人健康。

他提醒，有關網路販售藥物的資格，根據衛生福利部相關規定，網路上可以販售的藥品只有「乙類成藥」，以及部分醫療器材且店家需要有販售許可才能上網申請登記。

陳暘強調，對於網路販售偽、禁藥物，政府應積極查緝相關不法情事，民眾若有相關購藥、辨別真假及用藥疑義，可就近諮詢社區藥局藥師。

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藥師公會全聯會提醒，冒名違法販售偽、禁藥物的情形，可能涉及「藥事法」第83條販售偽、禁藥物規定，可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金，若涉及製造或輸入，更為同法82條之2罪，為10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

衛福部食品藥物管理署曾解釋，所謂的乙類成藥，常見如綠油精、萬金油、小護士、外用酒精、洗手液、漱口水等，目前僅開放藥局、藥商、百貨店、雜貨店及餐旅服務商等五大業者可在網路上販售。（編輯：李亨山）1130430