烏日基地遭指工人險被電擊 高鐵：接地安全保護

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）有民意代表指出台灣高鐵在4月9日發生重大工安事件，6名工人險遭2萬5000伏特電擊。台灣高鐵公司說明，是預防性保養作業疏失造成電力跳脫，但接地設備啟動安全保護，無人受傷。

國民黨立委王鴻薇、游顥今天舉行記者會，指高鐵烏日基地4月9日發生重大工安缺失，有6名工人險遭2萬5000伏特電擊。

台灣高鐵公司發布新聞稿說明，4月9日上午於烏日基地執行「基地變電站預防性保養」作業，不慎造成電力跳脫，影響營運列車及基地內其他工班作業，公司已調查事件始末。

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針對外界質疑當天維修人員感電風險一事，台灣高鐵提出澄清，4月9日當天，烏日基地已預先進行全區斷電的防護措施，並依相關規定完成相應「安全防護措施」，其中「電車線磨耗檢查」完成接地棒架設，確保電力可阻絕於作業區域外，所以發生電力跳脫後，因落實接地棒架設，並未造成人員感電或受傷。

台灣高鐵說明，這起事件是因「基地變電站預防性保養」作業人員操作疏失，將主線電力引入基地內，致觸發接地保護，造成電力瞬間跳脫，維修人員也立即通報，董事長江耀宗則指示相關主管切實調查事件原因並檢討改善。（編輯：張雅淨）1130502