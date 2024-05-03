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馬偕第3度挺進烏克蘭 義診遇炸彈攻擊幸順利返台

2024/5/3 16:07（5/3 17:26 更新）
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馬偕紀念醫院今年4月第3度挺進烏克蘭烽火現場義診，卻在下榻的南部尼古拉耶夫村莊遇到炸彈攻擊，被無人機攻擊後的旅宿外觀毀損嚴重、玻璃四碎，幸全員已順利返台。（馬偕提供）中央社記者沈佩瑤傳真 113年5月3日
馬偕紀念醫院今年4月第3度挺進烏克蘭烽火現場義診，卻在下榻的南部尼古拉耶夫村莊遇到炸彈攻擊，被無人機攻擊後的旅宿外觀毀損嚴重、玻璃四碎，幸全員已順利返台。（馬偕提供）中央社記者沈佩瑤傳真 113年5月3日
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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）俄烏戰爭持續，馬偕紀念醫院今年4月第3度挺進烽火現場，由醫護組成8人團隊，到高風險區進行義診與教學，返台前夕卻遇炸彈攻擊，整夜空襲、驚恐難眠，幸已全員順利返台。

馬偕紀念醫院今天透過新聞稿分享這段驚險旅程，繼去年4月及9月分赴戰火蔓延的烏克蘭進行醫療援助後，今年4月21日再度組成中西牙醫、護理等8人團隊，同樣由國際醫療中心主任醫師蔡維德領軍，昨天凌晨回到台灣。

但在當地時間4月28日凌晨4時許，遭逢第1波空襲行動，團員在下榻的烏克蘭南部尼古拉耶夫村莊碰上炸彈攻擊，旅宿玻璃四碎、警報聲徹夜未停，甚至有房客裹著棉被倉皇逃生，臉上滿是驚恐，直到早上6時許才解除警報。

國際醫療中心副主任徐宛蒂說，大家都受到不小的驚嚇，不得不取消原訂的義診行程，提早安排車輛讓團員回到烏克蘭南部城市敖德薩與其他人員會合。

儘管已多次帶團，徐宛蒂在經歷槍林彈雨後，深深體悟還是「家」最溫暖，能安心睡覺都是一件幸福的事。

心臟科醫師陳冠廷提到，居民心痛與胸痛混淆，太多來自於戰爭帶來的壓力和喪親之痛，讓心臟科醫師無力又無奈，感嘆帶去的藥物有限。

除了醫療外，醫療團在當地還有重要的交流任務，除拜訪政府官員，同時參訪當地的成人及兒童醫院和燒燙傷中心，討論雙方專業人才交流，另進行專題演講、超音波教學訓練，討論與交流熱烈。（編輯：管中維）1130503

馬偕紀念醫院繼2023年4月及9月分赴戰火蔓延的烏克蘭進行醫療援助後，今年4月21日再度組成中西牙醫、護理等8人團隊，雖然在返台前夕遭遇炸彈攻擊，所幸3日凌晨全員已順利回到台灣。（馬偕提供）中央社記者沈佩瑤傳真 113年5月3日
馬偕紀念醫院繼2023年4月及9月分赴戰火蔓延的烏克蘭進行醫療援助後，今年4月21日再度組成中西牙醫、護理等8人團隊，雖然在返台前夕遭遇炸彈攻擊，所幸3日凌晨全員已順利回到台灣。（馬偕提供）中央社記者沈佩瑤傳真 113年5月3日
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陳冠廷
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