寶林茶室食安風暴 嘉義黑木耳受無妄之災出貨停擺

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）寶林茶室食安風暴延燒，嘉義中埔黑木耳受無妄之災出貨停擺，嘉縣府今天呼籲消費者，勿受不實傳聞影響，照常食用黑木耳，也盼司法早日釐清中毒因素，還黑木耳清白。

有關媒體報導鳳梨與杏鮑菇檢測出米酵菌酸，以及木耳可能遭受唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型（Burkholderia gladioli pv. cocovenenans）感染，造成黑木耳滯銷；嘉義縣長翁章梁、民進黨立委陳冠廷、中埔鄉長李碧雲今天與種植黑木耳中埔農民莊詠傑一同在菇寮召開記者會，說明黑木耳是無毒的，可安全食用。

莊詠傑接受媒體聯訪說，中埔鄉黑木耳產量占全國7成，原本清明時期黑木耳需求量大，寶林茶室食安風暴造成黑木耳訂單多數遭取消、出貨停擺，現在菇農們看到菇寮內滿滿待採黑木耳都發愁不已。

莊詠傑強調，中埔黑木耳的生產過程採用溫室太空包栽培技術、有機生產，並通過食品安全認證。

翁章梁表示，寶林茶室中毒事件是個案，黑木耳受無妄之災，希望司法與衛生單位趕快公布調查結果，讓消費者對事件中被點名的食材恢復信心。

陳冠廷指出，昨天在立法院質詢衛福部長薛瑞元，政府與相關部門應加強危機溝通策略，確保公眾在緊急時期能夠接收到正確且有用資訊；面對食品安全危機，透明與即時溝通對於維護消費者信心及支持本土農業至關重要。

陳冠廷呼籲消費者，支持並購買本土農產品，「過去怎麼消費、現在就怎麼消費」。

農業部日前發布新聞稿嚴正澄清，國產杏鮑菇、木耳與鳳梨等台灣農產品，皆未曾檢測出米酵菌酸；同時也未有唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型造成作物病害紀錄，呼籲民眾不用過於恐慌。（編輯：陳仁華）1130402