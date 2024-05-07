免稅商店桃機傳情互動牆 邀旅客向媽媽真愛告白

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（中央社記者吳睿騏桃園機場7日電）迎接溫馨母親節，桃園機場免稅商店今天舉辦音樂會與旅客同樂，並在第二航廈設置溫馨傳情互動牆及自動演奏鋼琴，讓旅客自製電子小卡，透過現場大螢幕向媽媽真愛告白。

昇恆昌下午在第二航廈出境中央區舉辦「Date with Her與她有約」母親節音樂會，邀請桃園市復興區羅浮高中莫克師．部檜思合唱團演出，同時分送康乃馨給現場旅客。

另外，5名昇恆昌員工與歌手韋喆演唱「月亮代表我的心」，獻給台下同在昇恆昌工作的媽媽們，聽到孩子突如其來的歌聲告白，媽媽們忍不住流下感動的眼淚。

昇恆昌免稅商店副總經理潘翠宜接受媒體聯訪表示，昇恆昌免稅商店月底前也在松山、桃園、台中、高雄4機場打造「溫馨傳情互動牆」，讓旅客可選擇康乃馨、玫瑰或繡球花，並打上祝福話語製成專屬電子小卡，透過現場大螢幕向媽媽真愛告白。

潘翠宜說，昇恆昌同時與桃園國際機場公司合作，在第二航廈出境中央區設置巨型粉色購物袋、粉色粉餅、口紅、噴泉及拱門，並擺設自動演奏鋼琴播放悠揚琴聲，供旅客拍照打卡，透過視覺及聽覺的雙重饗宴感受愛的力量，與桃機一起歡度母親節。（編輯：唐聲揚）1130507

迎接母親節，桃園國際機場免稅店業者7日舉辦音樂會邀旅客同樂，歌手韋喆（中）應邀獻唱，透過音樂溫馨傳達對母親的愛與感謝。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年5月7日