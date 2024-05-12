中油：13日起汽油價格不調整 柴油調漲1角

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北12日電）台灣中油今天宣布，在油價平穩雙機制及調降貨物稅下，13日起國內汽油價格不調整，柴油調漲0.1元。

參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.4元、95無鉛汽油每公升30.9元、98無鉛汽油每公升32.9元、超級柴油每公升27.0元。

台灣中油今天表示，國際油價下跌，按浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜+30%布蘭特）週均價下跌2.52美元，新台幣兌美元升值0.093元，國內油價依公式計算跌幅為2.56%。

按浮動油價機制調整原則計算，汽、柴油原應各調漲2.5元及4元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各由中油吸收2.2元及3.6元。

因吸收後95無鉛汽油仍超出30元，中油啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。

隨雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各由中油吸收2.5元及3.9元，因此，13日起國內汽油價格不調整，柴油每公升調漲0.1元。

根據中油統計，今年累計至4月底止，台灣中油已吸收94.13億元。（編輯：蘇志宗）1130512