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台南大學另類畢展 鬼屋使用手冊、媽祖駐展顛覆傳統

2024/5/12 12:59（5/12 13:56 更新）
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台南大學國語文學系語文應用組舉辦畢業展，有學生迎請家中供奉媽祖駐展祈福，並展出由學生創作的籤詩。（台南大學提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年5月12日
台南大學國語文學系語文應用組舉辦畢業展，有學生迎請家中供奉媽祖駐展祈福，並展出由學生創作的籤詩。（台南大學提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年5月12日
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南大學國語文學系語文應用組以「百年南遇：21歲城人文學展」為主題舉辦畢業展，有人請出家中供奉媽祖駐展，還有人以住宿經驗寫出「台南鬼屋使用手冊」，展現多元創作能量。

目前正在葉石濤紀念館舉行國立台南大學國語文學系語文應用組113級畢展，其中「台南鬼屋使用手冊」、媽祖駐展等顛覆傳統內容，引起不少討論。

策展人劉倍佐告訴中央社記者，自己因為就學需要，曾住在台南火車站前的國賓大樓，這棟大樓除了因鐵道飯店聞名，也是不少靈異傳說匯集地，但親身住進去後，才發現真相似乎不太一樣。

劉倍佐表示，國賓大樓當時設計僅1座電梯可抵達12樓以上鐵道飯店，但沒有特殊標示，導致不少遊客搭乘最高只到11樓的電梯，卻找不到飯店，常有住12樓以下住戶在電梯內遇到一臉茫然旅客，聽對方抱怨「真是見鬼了」。

劉倍佐說，經觀察很多人對這棟大樓印象就像迷霧，一層層將原貌掩蓋，雖是火車站前醒目地標，但真正踏進去的人不多，大多數人只是過客，因此把這樣的心情化成文字，寫出另類「台南鬼屋使用手冊」。

策展人陳欣妤說，為了完美呈現生命、祝福及信仰關聯，特別迎請家中供奉的媽祖，經媽祖同意駐展為大家祈福，並由學生撰寫籤詩，因特別安排在展場顯眼位置，成為相當受關注展區之一，先前在學校展出時，不少師生就是為了媽祖前往觀展，也成功讓大家更認識國語文學系。

活動總召王芝蕙指出，畢展「百年南遇：21歲城人文學展」為主題，有別於法定意義18歲、傳統意義16歲的成年，許多同學21歲即將大學畢業、告別校園，不管家鄉在哪裡，都曾在台南成長，也都能稱得上是這座城市的一份子，「成人亦城人」。（編輯：陳仁華）1130512

台南大學國語文學系語文應用組舉辦畢業展，策展人陳欣妤（圖）為了呈現生命、祝福以及信仰關聯主題，迎請家中供奉媽祖駐展。（台南大學提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年5月12日
台南大學國語文學系語文應用組舉辦畢業展，策展人陳欣妤（圖）為了呈現生命、祝福以及信仰關聯主題，迎請家中供奉媽祖駐展。（台南大學提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年5月12日
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