校長連任失敗卻同校新任成功 宜縣府：任期有限制

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）宜蘭縣金岳國小校長施麗霞爭取連任審查未通過，2週後卻通過同校「新任」校長審議，引發爭議。縣府今天表示，校長應遵守任期限制，任期並非萬年，遴選制度皆依法令辦理。

宜蘭縣國中小校長遴選結果陸續出爐，其中施麗霞爭取連任審查未通過，14天後卻通過同校「新任」校長審議，成為宜蘭史上「同校連任失利、新任成功」的首例，因後續任期計算引爭議。宜蘭縣教師職業工會批縣府大開「萬年校長捷徑」，遴選制度出問題。

宜蘭縣教師職業工會今天發布新聞稿指出，縣府4月27日辦理宜蘭縣113年國民中小學校長第一次遴選作業（任期屆滿的現職校長申請連任審議），當時遴選委員會不同意施麗霞的續任申請。5月11日，縣府辦理第二次遴選作業（原住民重點學校新任校長審議），在「同一批遴選委員、同一所出缺學校、同一位候聘校長」的情況之下，卻同意施麗霞「新任」金岳國小校長。短短2週出現如此截然不同的結果，縣府陷入「昨非今是」與「昨是今非」的矛盾境地。

工會認為，依「行政程序法」，新任遴選結果與前開連任未通過結果相牴觸應為無效，再者遴選均為新任校長，此例一開，未來現職校長只要不斷參加同一校新任校長遴選作業，即有望達成校長任期無限制，嚴重背離「國民教育法」規定，創建「萬年校長」捷徑。

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教師工會表示，已正式發函教育部，要求教育部以「國民教育法」主管機關立場，督導改正宜蘭縣府這項爭議行為。

縣府教育處回應，尊重遴委會決議，依國民教育法規定，學校校長應採任期制，公立學校校長一任4年，得在同一學校連任一次，校長不論循何種遴選階段的程序獲選擔任，都應遵守任期限制，不會有萬年校長問題，縣府也不容許此種情形發生。（編輯：李錫璋）1130514