品保協會：林大鈞員工持假單據申請代償 將提告

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（中央社記者余曉涵台北16日電）年代旅遊春節富國島丟包旅客案，有900名旅客向品保協會申訴。品保協會理事長張永成今天指出，查出有7名員工或債權人與年代旅遊負責人林大鈞合謀，持假單據向品保協會請求代償，下週將提告詐欺。

年代旅遊（美加國際旅行社）春節期間在富國島丟包旅客，根據中華民國旅行業品質保障協會統計，大約有900名旅客向品保協會申訴，預計總代償金額為新台幣2100萬元。

品保協會理事長張永成表示，清查申訴者時發現，有7名持單據來申訴的申訴者，其實是年代旅遊負責人林大鈞的員工或債權人，不是這次富國島遭丟包的受害者，卻持假單據向品保協會申請代償。

張永成說，去年7、8月時，林大鈞對員工透露過年要「大幹一番」，因此開放員工投資，後來發生富國島丟包旅客案後，林大鈞就向員工說，公司會開旅行業待轉付收據，要員工拿著收據向品保協會申請代償。

張永成指出，品保協會在處理相關申訴案後發現7名申訴者、共900萬的損失金額，沒有正常旅遊交易會有的洽談紀錄，才發現有人持假單據，其中3名被發現後就已經撤案約600多萬元，剩下4名沒撤案的假被害者將會向北檢提告詐欺。

張永成也透露，雖然目前聯絡不到林大鈞，但有聽說林大鈞向其他旅遊業者討論想要「東山再起」。

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品保協會日前與保險業者，銀行代表商討受害旅客理賠範圍與細項，會中針對年代旅遊富國島丟包案有2項共識，針對旅客沒有出團的部分可以理賠，旅客信用卡刷卡部分則回歸銀行爭議款處理，至於自由行的部分則是履約保險無法理賠的項目。

另外，張永成表示，由於年代旅遊案導致消費者跟業者的信賴產生問題，因此跟觀光署研擬如何保障消費者跟業者，預計將把履約保險金額提高，目前規劃綜合旅行業為8000萬元到1億元，甲種旅行業2000萬元，乙種旅行業1000萬元，預計下個月會開會協商。（編輯：陳政偉）1130516