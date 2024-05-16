暑假旺季 7到9月旅遊團費日本較上季持平、歐美線漲

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（中央社記者余曉涵台北16日電）暑假是旅遊旺季，旅行業品質保障協會今天指出，今年7到9月各線的旅遊團團費多是調漲或持平，其中日本較上季持平，韓國及東南亞調漲；美加線跟歐洲線團費較上季調漲。

中華民國旅行業品質保障協會今天舉行「113年7到9月各線旅行團參考價格」記者會。

根據品保協會公布各線路旅行團團費狀況，各線路團費跟今年4到6月相比，多是都是持平或調漲狀況，其中台灣旅客最愛的日本團團費跟今年4到6月相比是持平狀況，且因為機票價格較去年低，機位增加等影響，今年同期較去年同期約降10%。

品保協會日本線發言人廖培沅指出，今年赴日本人數可望比去年還多，但機票降價加上匯率低，將是赴日的好時機。不過提醒旅客，由於日本嚴格執行巴士司機工時，導致行程會排的比較鬆散。

韓國方面，韓國線發言人林岳雨說，因暑假及飯店有漲，因此團費較上季調漲10%，且因應旅遊市場趨勢改變，團體旅遊已不安排進購物店的型態為主，旅遊品質逐漸拉高。

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同樣受到旅客歡迎的東南亞方面，馬新泰菲印線發言人賴澄宇指出，受到暑假旺季影響，機票價格調漲3%，團費也較4到6月調漲3%；中南半島線發言人関銘傑說，因暑假漲幅約5%以上，促銷以外行程更漲到10%。

品保協會公布，美加線跟歐洲線團費都較上季調漲5%到10%左右，紐澳線部分與上季持平，其中歐洲線受到2024年奧運影響，團體成本高漲，歐洲線發言人陳榮信指出，機票一直尚未恢復到疫情前的水位，加上6月到9月有歐洲盃足球賽、奧運等賽事，加上飯店、車價上等，導致團費調漲。（編輯：李亨山）1130516