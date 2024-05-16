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品保協會指持假單據申請代償 林大鈞律師反控恐嚇

2024/5/16 21:11（5/16 21:26 更新）
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（中央社記者余曉涵台北16日電）年代旅遊春節在富國島丟包旅客案，品保協會表示，查出有7名員工或債權人持假單據向品保協會請求代償。年代旅遊負責人林大鈞委任律師張耀宇今天晚間表示，這些員工真的是要出國。

年代旅遊（美加國際旅行社）春節在富國島丟包旅客案，有900名旅客向品保協會申訴。品保協會理事長張永成今天指出，查出有7名申訴者與年代旅遊負責人林大鈞合謀，持假單據向品保協會請求代償，下週將提告詐欺。

對此，林大鈞委任律師張耀宇今天晚間強調，持單據去向品保協會申訴的員工，都是真的要去出團的，所以才會持單據去向品保協會請求代償，但品保協會卻用恐嚇的方式，說要對他們提告，要求他們撤案。

張耀宇指出，林大鈞的案子已經進入司法程序，究竟是林大鈞詐欺，還是因為被富國島的中國地陪旅行社坑殺，還有待司法調查，「但品保協會適合因為旅客同時也是年代旅遊員工的身分，就恐嚇旅客嗎？」

張耀宇強調，品保協會若要提告那就提告，向媒體放話帶風向並不可取。（編輯：陳政偉）1130516

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