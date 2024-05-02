中國低價旅行團難根治 旅客被逼消費又無安全保障

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（中央社台北2日電）中國近幾年出現低價旅遊團，以較低的報團費吸引多數來自農村地區的老人，但旅途中食宿、購物、安全等問題層出不窮。學者分析，官方雖適時整頓非法旅行社，但該產業的灰色利益鏈持續存在，問題不易解決。

綜合中國媒體報導，近期關於低價旅遊團問題層出不窮，包括食宿待遇差、洗腦式強迫推銷、沒有旅遊保險等問題，讓不少年輕人於社群平台上發文表示擔心父母報名到低價旅遊團。

這種低價旅遊團從旅途一開始，導遊就會以各種名目要求再次收費。抵達觀光景點後，遊客會被帶到教室或店家，聽店員洗腦式講課叫賣商品，駝奶粉、玉器、銀器都是常見推銷產品。

此外，旅行團會請攝影師流水線式幫遊客拍照，每組照片賣人民幣50元（約新台幣224元），若照片不盡人意致遊客不願購買，導遊還會指責老人「給村裡丟臉」。

另外，不少旅行社沒跟遊客簽訂合約，或是幫遊客保旅遊險，在出事後即否認與旅客的旅遊關係，不承擔賠償責任，安全問題成了低價旅行團的一大隱憂。

4月13日，河北秦皇島市一處水庫下游發生翻船事故，31名遊客落水，其中12人死亡，包含參加價格「百元一日遊」的老人。事故原因為遊船超載且非法改裝，也未配備救生圈、救生衣等設備。

中共中央政法委機關報法治日報引述研究旅遊市場人士分析，不合理低價團，有一部分是KB團（keep back），也稱作賭團，組團社從販賣旅遊行程給顧客中獲利，另外地接社會付費給組團社以獲得客流量。而地接社的虧損則從遊客購物及高價自費項目中彌補。

據從業人士觀察，中國這兩年低價團捲土重來，很多小旅行社會在村鎮發傳單、開廣告車、送雞蛋宣傳低價遊，並招攬村委會女幹部或小商舖老闆娘擔任「聯絡員」，透過他們拉攏村裡老人報名旅遊團。若成團，聯絡員能獲得約人民幣200元的報酬。

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戶外旅行平台「小羊軍團」負責人楊軍表示，過去因經濟、交通等條件限制，許多老人多年無法出遠門，等年紀大有時間想「補課」到其他地方觀光，反映出老人深層次孤獨和補課的心理狀態。

中國科學院地理資源所旅游研究與規劃設計中心總工程師齊曉波表示，各級文旅行政主管部門雖對違規旅行社進行整頓，但該行業的灰色利益鏈一直存在，只要不斬斷利益鏈，低價旅遊亂象就不會消失。（編輯：謝怡璇/邱國強）1130502