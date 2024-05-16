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台灣山毛櫸步道18日至31日整修 局部開放

2024/5/16 16:49
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，太平山國家森林遊樂區台灣山毛櫸步道為整修棧橋，18日至31日局部開放至步道2公里處，步道後段（2至3.8公里處），暫停開放。

宜蘭分署也指出，太平山國家森林遊樂區在4月3日花蓮強震後，雖已於第一時間搶修及搶通遊樂區的聯外道路「宜專一線」，但經仔細盤點巡查，尚有多處地點須強化安全。

宜蘭分署表示，為確保用路人安全，即日起至6月14日，「宜專一線」8.5公里處進行邊坡刷坡及材料吊掛作業，管制時間為每天上午8時至下午5時，每30分鐘開放10分鐘通行，另於6月17日至7月15日期間，採機動式單線雙向管制放行。

5月27日8月23日，「宜專一線」3.5公里處進行擋土牆開挖及下邊坡刷坡，管制時間為每天上午8時至下午5時，採機動式單線雙向管制放行。

此外，6月10日至6月28日，「宜專一線」12.5公里處進行夜間道路施工，管制時間為每天晚間8時至隔日凌晨4時，採全面禁止通行管制，請遊客配合現場工作人員指揮，以維護通行安全。（編輯：張銘坤）1130516

#太平山國家森林遊樂區
#宜專一線
#農業部林業及自然保育署宜蘭分署
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