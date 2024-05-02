雪霸大鹿林道東線因大雨又坍方 持續禁止車進入

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里處因大雨反覆坍方，雪霸國家公園管理處今天表示，持續禁止自行車及其它車輛進入，並呼籲民眾近期如非必要，暫緩至園區進行登山活動。

雪霸國家公園管理處指出，大鹿林道東線自3月起多次發生坍方，上週鋒面帶來豪雨造成5.2K（公里）、9.4K及15.1K處均有落石坍塌，昨天中午才剛完成清理，但一場午後雷雨，5.2K處再次坍方，導致車輛無法通行，16K還有大型倒木阻斷道路。

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雪管處遊憩服務科科長謝銘銓表示，目前山區仍有雨勢，且有零星落石可能，將視降雨狀況通知廠商進場搶修，為安全考量，大鹿林道東線持續禁止自行車與其他車輛進入，開放自行車進入日期將視搶修進度另行公告，並呼籲近期如非必要，暫緩前往園區進行登山活動。

謝銘銓說，自403強震後餘震不斷，4月23日花蓮再次發生2起6級以上地震，目前台灣進入汛期，天氣不穩，易有短時強降雨發生，山區道路邊坡容易因天候影響發生落石坍方，建議民眾前往旅遊時，密切注意天候變化及路況，盡速通過風險路段，近期非必要近期不要前往園區進行登山活動，必要時應暫緩活動，以維護個人安全。（編輯：戴光育）1130502