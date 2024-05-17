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東海大學路思義教堂修繕閉館逾500天 5/19啟用

2024/5/17 15:21（5/17 15:46 更新）
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）東海大學路思義教堂進行古蹟修繕，在閉館逾550天後，19日將啟用並舉行新任主任牧師陳尚仁的就任典禮。陳尚仁表示，將帶領更多師生感受愛的力量。

東海大學今天發布新聞稿指出，民國111年11月正式封閉進行古蹟修繕的東海大學路思義教堂，閉館超過550天後，將於5月19日進行修復後的啟用，同時也舉行新任主任牧師的就任典禮。

東海大學校長張國恩表示，畢業於1989年的陳尚仁主任牧師是東海校友，畢業後先後取得台灣神學院道學碩士、新加坡三一神學院神學碩士，以及美國普林斯頓神學院哲學博士學位，主修基督教倫理學，擁有副教授資格。

張國恩指出，陳尚仁是台灣基督長老教會牧師，曾擔任台灣神學院院長（2010-2019），以及台灣神學研究學院校長（2015-2019），在基督宗教界及學術界都有卓越的成就，陳尚仁接掌主任牧師後，將致力成為東海師生最好的牧者與心靈夥伴。

陳尚仁表示，將積極為師生提供精神上支持及指導，並幫助神學與工程、管理、生物等科學產生更多交集，讓神學與學術進行融合，促進學術與信仰間對話與交流。（編輯：戴光育）1130517

#東海大學
#張國恩
#路思義教堂
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