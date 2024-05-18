台東基督教醫院正子儀到位 癌症診斷更在地化

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）集結了逾1萬8000人次的愛心捐款，台東基督教醫院正子儀到位，對癌症診斷有很大助益，台東需要做正子檢查的病人不必再抱著病痛到外縣市。

根據台東縣衛生局統計，台東縣10大死因第1名連續10年都是癌症，平均每10萬人口就有285人，高出全台平均每10萬人有222.7人。研判可能和民眾的健康管理以及醫療資源不足和分布不均有關，台東民眾一旦被檢查出罹患癌症，通常重症的機率很高。

台東基督教醫院今天表示，醫院自2020年開始啟用癌症大樓，但缺乏更高階的癌症影像檢查正子儀，於是自2022年啟動正子儀購買計畫，受到各界熱情響應，集結了近1萬8300人次的愛心捐款，最後一筆經費在台東市長陳銘風引介下到位。

基督教醫院今天舉行核子醫學科成立和正子儀到位剪綵儀式。

核子醫學科主任張賴昇平介紹正子儀時表示，東基癌症醫療大樓2020年完工啟用後，放射治療等多次性癌症治療可以在地滿足，但也看見到東基就醫的癌症病人中，超過半數在就醫時已是第3、4期，因此需要更精準、有效率的診斷。

而癌症常用的高階影像檢查包括電腦斷層掃描（CT）、磁振造影（MRI）、正子掃描，正子掃描是檢測癌症病灶時，正確度最高且最有效率的檢查方式，對容易轉移或第3、4期癌症診斷有很大助益。

但3項癌症常用高階影像檢查儀器，台東獨缺正子儀，需要正子掃描檢查的癌症病人必須抱著病痛到外縣市檢查。有些家庭支持系統薄弱、經濟能力不佳的病人到外縣市的檢查之路困難重重，甚有放棄檢查者，使治療計畫難以精確。

因此，在地治癌最重要目標，就是讓診斷也能完全在地化，「3缺1」的那一部就是正子儀。

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「這是台東縣第1台，也是台灣首部最新型號的正子儀。」核醫科技術組長陳惠萍表示，一般的正子儀可以偵測到小於0.5公分的病灶，已比其他高階影像檢查儀器敏銳。但東基的正子儀是全數位化的最新款，處理速度快，影像也更清楚，最小可測得0.3公分的病灶。0.1公分（一立方毫米）就有1億個腫瘤細胞，診斷越精準，就是希望除惡務盡。

「我們就在你家隔壁」張賴昇平強調，只要是台東癌症病人需要，東基核醫科團隊就會盡心盡力做到好，讓病人可以盡速做好相關檢查，才能把握最佳治療時機。東基技術絕不會輸都會區的醫學中心，有需要正子檢查的台東民眾，可就近到東基核子醫學科，預計7月走完相關程序正式啟用。（編輯：郭諭儒）1130518