南橫霧鹿隧道路段邊坡工程 27日起雙向交通管制

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）南橫公路台東端霧鹿隧道至六口溫泉路段，因邊坡及明隧道工程，自27日至6月20日每日上午8時至下午5時，雙向管制，每次放行10分鐘。

公路總局南區養護工程分局關山工務段公告，台東縣海端鄉台20線（南橫公路）六口溫泉至霧鹿明隧道路段進行明隧道門型施工架安裝、橫向管涵埋設及上邊坡掛網岩栓施工，預定自5月27日至6月20日，每日早上8時至下午5時實施道路雙向管制。

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關山工務段長林進芳今天告訴中央社記者，管制時間每週一至週日上午8時至11時30分及下午1時至5時，管制時段每次放行10分鐘（中午11時30分至下午1時不管制）。星期五及星期日下午3時後不管制。6月8日至10日為端午連續假期不實施交通管制。遇緊急狀況，例如人員須緊急就醫等，請通知管制人員或電洽關山工務段，將緊急清理道路後開放通行。

林進芳表示，道路管制期間，請用路民眾遵照交通指揮人員管制與引導，管制及放行時段將依現場施工狀況做優化調整，以提供用路人更佳的行車品質。（編輯：方沛清）1130525