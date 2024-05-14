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蘇花大清水明隧道上方失火 濃煙直衝天際

2024/5/14 12:28（5/14 12:54 更新）
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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方，今天上午因施工，火星引發隧道上方廢棄輪胎燃燒，濃濃黑煙直衝天際，因易燃物較難控制，消防隊持續滅火；管制時間延至下午1時放行。

公路局東區養護工程分局今天表示，大清水明隧道因0403地震坍方落石造成頂版破損，上午進行明隧道頂版鋼筋切除時，不慎引燃廢輪胎起火，經通報消防單位後正在滅火，和仁至崇德管制路段今天中午12時放行時間預估延至下午1時，請用路人耐心等候。

蘇花公路大清水隧道北口的下清水橋因0403花蓮地震斷裂，公路局在北端台9線仁水隧道北口（台9線154K+787），南端為崇德（台9線166K+700）實施管制，每日放行上午6時到8時、中午12時到下午1時、傍晚5時到晚間7時3個時段，夜間實施預警封閉管制。

公路局呼籲用路人，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。（編輯：蕭博文）1130514

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