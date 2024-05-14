蘇花大清水明隧道火災 延燒約7小時撲滅管制放行

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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）蘇花公路大清水明隧道上方疑因施工火星引起火災，現場風勢大助長火勢，消防員打火近7小時，空勤也加入灌水終於撲滅；蘇花仍有管制通行，確定安全無虞於晚間6時45分放行。

蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方放置許多廢棄輪胎，作為落石緩衝之用，今天上午疑似邊坡施工不慎，火星掉落輪胎堆引發火勢，燃燒輪胎濃煙直竄天際，消防員戴上防毒面具灌救，因火勢延燒，消防人員持續滅火，並申請空勤加入救援，碰上立霧溪水位不足，空勤飛到三棧溪取水再前往灌救。

花蓮縣消防局說明，獲報後，加派新秀、美崙、和仁、和平、花蓮、北埔分隊與特搜大隊等人力到場灌救，在明隧道南北2側採泡沫滅火，由於廢棄輪胎很多，加上現場風勢大，撲滅相當耗時。

公路局東區養護工程分局表示，台9線大清水明隧道頂版火災，因火勢向北延燒範圍擴大，消防單位至晚間6時30分火勢獲得控制，和仁至崇德管制路段放行時間延至晚間6時45分開放，採和仁管制站及崇德管制站南北輪放，請用路人配合管制人員通行。

台9線蘇花公路大清水明隧道去年1月因強降雨造成上邊坡坍塌，壓毀約20公尺明隧道，去年底修復搶通，今年0403地震坍方落石造成明隧道頂版破損，今天又因火災意外頂版幾乎全燒毀。

蘇花公路因0403地震導致下清水橋遭巨石擊斷，採鋼便橋通行，公路局在北端台9線仁水隧道北口（台9線154K+787），南端為崇德（台9線166K+700）實施管制，每日放行上午6時到8時、中午12時到下午1時、傍晚5時到晚間7時3個時段，夜間預警封閉管制。今天從中午12時起就不能通行，車輛在兩端管制點大排長龍，直到晚間才放行，車輛將全部消化完才再行夜間管制。（編輯：謝雅竹）1130514