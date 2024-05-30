本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

桃機出境優先通道資格、陪行數調整 6/6起實施

2024/5/30 15:04（5/30 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園國際機場6月6日起將調整出境優先通道規範，明確定義適用對象資格及陪行人數，符合條件的旅客可於第一航廈1號出境門及第二航廈2號出境門通關。（機場公司提供） 中央社記者葉臻傳真 113年5月30日
桃園國際機場6月6日起將調整出境優先通道規範，明確定義適用對象資格及陪行人數，符合條件的旅客可於第一航廈1號出境門及第二航廈2號出境門通關。（機場公司提供） 中央社記者葉臻傳真 113年5月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園機場30日電）桃園國際機場將從6月6日起調整出境優先通道規範，明確定義適用對象資格及陪行人數，包括行動不便者、孕婦、2歲以下嬰幼兒等8類，「APEC商務旅行卡」改為限持卡本人通行。

桃園國際機場股份有限公司今天向媒體表示，適用對象包括機組員、禮遇旅客、行動不便者、孕婦、攜嬰兒車或2歲以下嬰幼兒者、單獨搭機兒童及持APEC（亞太經濟合作）商務旅行卡者等8類符合優先通關人員，可於第一航廈1號出境門及第二航廈2號出境門通關。

機場公司指出，行動不便旅客資格為使用輪椅或輔具者，本人及1名陪行人員；嬰兒車及嬰幼兒部份，包括嬰兒車旅客本人及2名陪行人員，2歲以下嬰幼兒旅客本人及2名陪行人員。

機場公司表示，參照領事事務局官網有關「APEC商務旅行卡（APEC Business Travel Card, ABTC）僅限本人使用」的原則，調整為限持卡本人通行，取消陪行人員通行，回歸使用權益。

機場公司指出，桃園機場今年起已陸續增加1條出境安檢線、升級1條智慧型安檢線及優化排隊動線等措施，以縮短出境尖峰時段旅客等候時間為目標，將持續檢視通關規範。（編輯：戴光育）1130530

#桃園國際機場
#機場
延伸閱讀
桃機一航廈出境旅客爆量 航警啟用智慧安檢線航空公司員工用機場工作證未依規通關出國 遭罰10萬桃機第3航廈3家國籍航空進駐 年運量2000萬人次全球百大機場評比 桃機第66進步16名
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：