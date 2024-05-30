桃機出境優先通道資格、陪行數調整 6/6起實施

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（中央社記者葉臻桃園機場30日電）桃園國際機場將從6月6日起調整出境優先通道規範，明確定義適用對象資格及陪行人數，包括行動不便者、孕婦、2歲以下嬰幼兒等8類，「APEC商務旅行卡」改為限持卡本人通行。

桃園國際機場股份有限公司今天向媒體表示，適用對象包括機組員、禮遇旅客、行動不便者、孕婦、攜嬰兒車或2歲以下嬰幼兒者、單獨搭機兒童及持APEC（亞太經濟合作）商務旅行卡者等8類符合優先通關人員，可於第一航廈1號出境門及第二航廈2號出境門通關。

機場公司指出，行動不便旅客資格為使用輪椅或輔具者，本人及1名陪行人員；嬰兒車及嬰幼兒部份，包括嬰兒車旅客本人及2名陪行人員，2歲以下嬰幼兒旅客本人及2名陪行人員。

機場公司表示，參照領事事務局官網有關「APEC商務旅行卡（APEC Business Travel Card, ABTC）僅限本人使用」的原則，調整為限持卡本人通行，取消陪行人員通行，回歸使用權益。

機場公司指出，桃園機場今年起已陸續增加1條出境安檢線、升級1條智慧型安檢線及優化排隊動線等措施，以縮短出境尖峰時段旅客等候時間為目標，將持續檢視通關規範。（編輯：戴光育）1130530