航空公司員工用機場工作證未依規通關出國 遭罰10萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）日前有航空公司員工使用機場工作證，未依正常流程通關出國，移民署國境事務大隊今天表示，已開罰新台幣10萬元；而航空公司則說，查證屬實後已主動通報，違規員工已離職。

日前有民眾在網路發文指出，有航空公司員工在第一航廈櫃檯完成報到及托運行李後，利用機場工作證進入管制區，前往第二航廈與搭機回國的朋友見面，再直接前往第一航廈出境層搭機離台旅遊，未按照一般旅客的正常流程通關，由於未經移民署證照查驗，因此沒有出境資料。

移民署國境事務大隊今天證實確有此事，這名員工已違反入出國及移民法規定，入出國者，應經內政部移民署查驗；未經查驗者，不得入出國，依法可處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，由於這名員工是初犯，考量情節後開罰10萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

星宇航空表示，這名新進員工於休假期間自行購買機票出國，當日在桃園機場依正常流程完成報到、取得登機證後，因圖一時之便，持個人的機場通行證進入管制區搭機，由於違反機場用證規定及入出國及移民法，經公司查證屬實後主動通報，並要求這名員工即刻返台接受調查。

星宇航空指出，這名員工的機場通行證已於當日撤銷，公司也在員工休假結束返職後立即召開調查會議，針對重大違規事件予以嚴懲，這名員工在會議中坦承不諱，已於當天離職。（編輯：李錫璋）1130413