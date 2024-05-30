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颱風馬力斯最快31日上半天生成 週末全台防雨

2024/5/30 17:53
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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象署今天表示，颱風馬力斯最快明天上半天生成，但很快會因接觸中國東南方陸地而減弱，減弱後的水氣可能會與影響台灣的鋒面結合，週末全台各地都要留意局部大雨或豪雨。

交通部中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今年第2號熱帶性低氣壓最快明天上半天有機會增強為今年第2號颱風馬力斯，接著會往北移動到中國陸地，觸陸後很快就減弱；然而，減弱成低壓帶後，水氣會往東移動，可能影響台灣週末的雨勢。

黃恩鴻表示，明天鋒面接近、水氣逐漸增多，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，午後西半部及東北部地區並有局部大雨發生；6月1日、2日鋒面或低壓帶影響，各地都有大雨或局部豪雨發生的機會。

黃恩鴻說，6月3日至5日鋒面南移至巴士海峽，中南部及東南部地區有短暫陣雨，北台灣水氣減少，但仍有局部短暫陣雨；預估6月6日水氣再增多，各地都是有短暫陣雨的天氣。

氣溫方面，黃恩鴻表示，明天仍然偏悶熱；預計6月2日北台灣開始轉涼，6月3日至5日清晨北部、東北部低溫約攝氏21、22度，局部地區可能不到20度；高溫部分約25、26度。

黃恩鴻提醒，明天至6月1日清晨金門及馬祖易有局部低雲或霧，影響能見度。（編輯：管中維）1130530

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嘉義草山溪山區暴雨災防告警 週末全台防局部大雨28日午前降雨明顯 西半部留意局部大雨或豪雨
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