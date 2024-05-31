手機訊號監控爭議延燒疫情細胞簡訊 疾管署：相關個資已全刪

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）針對近期手機訊號監控爭議，外界不僅點名疫情指揮中心COVID-19疫情期間使用電子圍籬，更將矛頭指向北市萬華地區疫情細胞簡訊，疾管署今天緊急澄清，相關個資早已於110年6月全數刪除。

衛生福利部疾病管制署今天針對媒體報導中央流行疫情指揮中心因應萬華疫情發送細胞簡訊，外界指控意味政府有能力監控人民，疾管署發言人曾淑慧接受媒體聯訪澄清，她說，「萬華地區高風險註記族群」發送細胞簡訊作業，主要是透過基地台訊號，非GPS定位。

曾淑慧說，由台灣的5家電信業者，經指揮中心依據時間、特定區域、確診案例與其他因素綜合考量，認定為疫情嚴重地區，針對110年4月15日至5月12日期間與匡列區域，找出曾出入高風險地區的人員，由電信業者篩選資料後發送細胞簡訊，共約60萬人。

曾淑慧表示，上述行為嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心，依據傳染病防治法第7條、第48條、個人資料保護法第15條、第16條及個人資料保護法第20條第1項第2款、第4款規定辦理，細胞簡訊發送對象依規定最多存放28日，就必須刪除或銷毀。

曾淑慧說，相關個資早已於110年6月全數刪除。已由國家通訊傳播委員會完成5次至5大電信事業機房實施行政訪查、辦理個資保護、資料刪除稽核作業，確保電信業者落實刪除機制。台灣運用科技措施防範疫情，在傳染病防治法、個人資料保護法等法規授權下，維護國民健康。（編輯：陳政偉）1130531