本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

手機訊號監控爭議延燒疫情細胞簡訊 疾管署：相關個資已全刪

2024/5/31 17:08（5/31 17:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
針對近期手機訊號監控爭議，外界將矛頭指向北市萬華地區疫情細胞簡訊，疾管署31日緊急澄清，相關個資早已於110年6月全數刪除。圖為當時疫情指揮中心針對北市萬華疫情發送細胞簡訊的內容。（中央社）
針對近期手機訊號監控爭議，外界將矛頭指向北市萬華地區疫情細胞簡訊，疾管署31日緊急澄清，相關個資早已於110年6月全數刪除。圖為當時疫情指揮中心針對北市萬華疫情發送細胞簡訊的內容。（中央社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北31日電）針對近期手機訊號監控爭議，外界不僅點名疫情指揮中心COVID-19疫情期間使用電子圍籬，更將矛頭指向北市萬華地區疫情細胞簡訊，疾管署今天緊急澄清，相關個資早已於110年6月全數刪除。

衛生福利部疾病管制署今天針對媒體報導中央流行疫情指揮中心因應萬華疫情發送細胞簡訊，外界指控意味政府有能力監控人民，疾管署發言人曾淑慧接受媒體聯訪澄清，她說，「萬華地區高風險註記族群」發送細胞簡訊作業，主要是透過基地台訊號，非GPS定位。

曾淑慧說，由台灣的5家電信業者，經指揮中心依據時間、特定區域、確診案例與其他因素綜合考量，認定為疫情嚴重地區，針對110年4月15日至5月12日期間與匡列區域，找出曾出入高風險地區的人員，由電信業者篩選資料後發送細胞簡訊，共約60萬人。

曾淑慧表示，上述行為嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心，依據傳染病防治法第7條、第48條、個人資料保護法第15條、第16條及個人資料保護法第20條第1項第2款、第4款規定辦理，細胞簡訊發送對象依規定最多存放28日，就必須刪除或銷毀。

曾淑慧說，相關個資早已於110年6月全數刪除。已由國家通訊傳播委員會完成5次至5大電信事業機房實施行政訪查、辦理個資保護、資料刪除稽核作業，確保電信業者落實刪除機制。台灣運用科技措施防範疫情，在傳染病防治法、個人資料保護法等法規授權下，維護國民健康。（編輯：陳政偉）1130531

#疾管署
#萬華
延伸閱讀
新聞回顧》萬華區茶藝館群聚感染風險高 發60萬則細胞簡訊、設社區採檢站手機訊號監控爭議 疾管署電子圍籬已退場個資全刪卓榮泰：政府絕無監控人民 盼檢調速釐清王義川案手機訊號監控爭議 電信三雄表態自清：恪遵個資法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.40
更多編輯台推薦新聞：