手機訊號監控爭議 疾管署電子圍籬已退場個資全刪

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）針對近期的手機訊號監控爭議，外界點名疫情指揮中心在COVID-19疫情期間使用電子圍籬，恐是個資外洩破口，疾管署今天晚間澄清，電子圍籬於民國111年7月1日已退場，個資全數刪除。

民進黨政策會執行長王義川日前指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外的群眾資訊，引發外界對電信業者洩漏個資的爭議，國民黨桃園市議員凌濤等人近期陸續於臉書提到王義川貼出的人流分析資訊，呼籲衛生福利部疾病管制署、中華電信、NCC出面說明．

疾管署發言人曾淑慧今天晚間接受媒體聯訪時表示，有關外界對嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間使用疫調系統是否還在運行並收集資料的質疑，電子圍籬早於111年7月1日退場，相關資料皆全數刪除。

曾淑慧提到，在COVID-19疫情初期，指揮中心與電信業者合作執行電子圍籬相關系統，透過行動基地台定位方式掌握行蹤，判斷離開隔離場所與否，協助防疫人員掌握被隔離者，確保防疫措施落實，降低社區傳染風險。強調當隔離期滿，就會停止電子圍籬監督，系統個資皆刪除。

曾淑慧表示，隨著COVID-19疫情趨緩，指揮中心已於111年7月1日停止電子圍籬等相關作業，並終止傳送居家隔離或檢疫、自主健康管理者等個人資料，給予電信業者透過基地台進行定位，期望能在個人隱私與防疫工作間取得最佳平衡。

曾淑慧重申，台灣在傳染病防治法、個人資料保護法等法規授權下，運用科技措施防範疫情，維護國民健康。採取科技防疫措施時，確保民眾個資獲得充分保護，減少對個人自由干涉，在符合比例原則下，遵循最小侵害、合目的性及衡平性等三大法則，規劃施行相關防疫措施。（編輯：陳政偉）1130530