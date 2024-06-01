微笑與舉手、說你好 從3日常動作辨認中風跡象

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（中央社記者曾以寧台北1日電）腦血管疾病每年奪走國內上萬民眾性命，救治成功關鍵在於即早發現。國健署指出，從微笑、舉手、說你好這3個日常動作是否對稱、講得清楚，就能辨認中風跡象。

衛生福利部統計，民國111年腦血管疾病為國人十大死因第5名，共奪走1.2萬人生命，相當於在台灣每42分鐘即有1人死於此。除致死之外，腦中風所引起的失能及後遺症，更不容輕忽，不僅造成病患與照顧者沉重負擔，亦嚴重影響餘生生活品質。

衛生福利部國民健康署表示，腦中風救治成功的關鍵在於即早發現，可透過臉部、手臂、說話等三方面辨認自己或身旁的人是否有中風的跡象，包含「微笑」的時候，臉部兩邊不對稱；「舉手」雙手伸直時，有一隻手會垂下來；或「說你好」沒辦法講得很清楚。

腦中風常見8大危險因子，國健署署長吳昭軍提醒，如有高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸及腦中風家族史，若8項中有任3個，就屬於腦中風高危險群。

控制3高避免腦中風危險，國健署建議遵守4要點，包含：第1為安排定期健檢，可透過免費成人預防保健服務，或學生健檢、勞工健檢、軍人體檢，定期健檢掌握自身的健康數據。

第2是自我掌握數據：血壓部分，18歲以上民眾每年至少要在家量一次血壓，並連續7天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一次，每次量2遍取平均，建議平均血壓值≦120/80 mmHg。血糖部分空腹標準值為70-99 mg/dL，須定期抽血檢驗。血脂部分，若無併發症，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）應<130 mg/dl。

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第3，可透過國民健康署「慢性疾病風險評估平台」，輸入健檢報告數據，掌握未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件等疾病風險。

第4，養成良好的生活習慣、規律有氧運動、調整個人作息、保持情緒穩定及遵循「少油、少鹽、少糖及高纖」飲食原則，持續監控3高數值，若數值超過建議標準值持續監控而未改善，可進一步諮詢醫療人員。（編輯：陳政偉）1130601