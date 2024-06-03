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不甩友掏菸誘惑 27歲男戒菸滿月成功贏走30萬

2024/6/3 17:10（6/3 17:21 更新）
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27歲陳晉志（右2）菸齡長達9年，今年參加「戒菸就贏比賽」，有望贏得首獎金額新台幣30萬元。中央社記者陳婕翎攝 113年6月3日
27歲陳晉志（右2）菸齡長達9年，今年參加「戒菸就贏比賽」，有望贏得首獎金額新台幣30萬元。中央社記者陳婕翎攝 113年6月3日
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（中央社記者陳婕翎台北3日電）今年27歲的陳晉志菸齡長達9年，每天得抽2包以上菸的他，今年4月中旬參加戒菸就贏比賽，無懼戒斷手抖，無視朋友掏菸誘惑，戒菸滿月，幸運成為比賽首獎得主，通過尿檢就可贏走新台幣30萬元。

戒菸就贏比賽今年邁入第22年，以「2人1組」參賽模式，1名戒菸者、1名見證人組隊。「2024戒菸就贏比賽」由國民健康署與董氏基金會攜手辦理，鼓勵吸菸民眾參與戒菸，共計吸引1萬2397組參賽報名，首獎金額高達新台幣30萬元、還有6組可獲得6萬元獎金。

不同於往年首獎30萬元得主是50歲以上壯世代「老菸槍」，今年得獎候選組是27歲的陳晉志與媽媽。來自桃園市的陳晉志大學就讀觀光系，身邊不少同學吸菸，因為正值愛玩年紀，18歲開始吸菸，畢業後從事傳統產業製造包裝的他，因為工作壓力大，菸癮越來越大。

菸齡9年的陳晉志最高菸量抽近2包菸，他笑說，因為媽媽經常唸他，今年4月13日在工廠幫忙的阿姨和媽媽夾攻下，點開「戒菸就贏」網站，立刻報名，當場戒菸。戒菸第1週時，竟然手會抖，還天天生氣，自己也嚇一跳，幸好透過深呼吸、喝水、吃口香糖轉移注意力。

到戒菸第2週，陳晉志的手才不抖，也沒有那麼難過，過程有些朋友還會故意鬧他，遞菸盒誘惑他，但他還是靠著意志力挺過，現在也不太會咳嗽了，走路和睡覺都不會覺得喘不過氣。戒菸滿月的他說，「真的沒想到竟然還幸運中獎」，甚至現在聞到菸味還會覺得噁心。

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亞東醫院家庭醫學部主任陳志道指出，所有會冒霧氣的菸品，包含紙菸、水煙或新興菸品都會吸附在衣服、皮膚，即使到陽台抽菸，有毒物質仍會被帶回屋內影響家人健康。戒菸民眾若突然想抽菸，可嘗試到超商買冰飲，坐在店內慢慢喝，冷卻菸癮。

國健署長吳昭軍表示，抽菸是造成慢性病最大危害因子，台灣在降低慢性病發生與死亡率的路上，菸害的戒除與避免是非常重要的策略。政府提供多元戒菸服務資源，包含戒菸服務合約醫事機構、免費戒菸諮詢專線等，與所有戒菸者站在一起，度過難關，贏回健康。（編輯：張雅淨）1130603

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