立委跨黨派挺青農 行銷推廣支持在地經濟

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（中央社記者范正祥台北4日電）國民黨立委黃建賓、台東縣政府、台東縣政府工策會今天在立法院共同召開記者會，推廣地方觀光及各種優質產品；國民黨、民進黨、民眾黨立委皆到場，跨黨派一起挺青農，行銷推廣支持在地經濟。

這場「台東青‧慢實力」台東產業行銷記者會由黃建賓號召，邀集台東返鄉創業與服務的青年，在立法院康園餐廳前廣場展示在各自領域的表現與成就，推廣地方各種優質產品和觀光，盼促進台東縣的經濟發展。

黃建賓指出，這次是台東青農首次到立法院舉辦產業行銷活動，謝謝青年朋友願意為故鄉做一些事情，也讓更多人了解台東的獨特魅力。

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包括民進黨立委陳瑩、許智傑，民眾黨立委林國成、張啓楷，以及國民黨立委洪孟楷、黃仁、鄭天財、林德福、萬美玲、張嘉郡等，不分黨派至記者會一起挺青農，活動現場氣氛熱鬧，各展示攤位也聚集了人群。

立法院副院長江啟臣受邀致詞時表示，台東是好地方，好山好水吸引許多觀光客，除了熱氣球嘉年華將近，也有豐富農產和許多美食，呼籲大家到台東旅遊和消費。（編輯：楊蘭軒）1130604