輝達與長庚醫院合作 揭台灣AI醫療新篇章

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳效應席捲全台，輝達全球醫療業務部門副總裁金伯莉．鮑威爾（Kimberly Powell）赴長庚醫院參訪，提出基因分析未來合作方向，為台灣AI醫療揭新篇章。

繼輝達2日在官網公布與長庚醫院合作訊息，輝達全球醫療業務部門副總裁金伯莉．鮑威爾今天率團赴林口長庚醫院，雙方進行深入座談，分享對台灣未來2年醫療行業發展趨勢看法，及技術創新市場戰略，包括數位轉型、生成式AI、人工智慧在醫療診斷和治療應用趨勢等議題。

金伯莉．鮑威爾指出，輝達近期將生成式AI導入醫療，今年更推出最佳化容器形式提供模型的推論微服務，並將其部署到雲端、資料中心或工作站。相信輝達的成功發展經驗，有助醫療AI獲得進展，與長庚部署輝達成熟模型，預測未來基因分析也是可以合作的方向。

金伯莉．鮑威爾提到，林口長庚醫院早在2018年設立人工智能核心實驗室，代表著很早就開始發展人工智慧（AI）的決心，長庚醫院有很多優秀醫師，貢獻能力，救助病人性命。輝達在AI已有十幾年的發展經驗，結合雙方專長能做出很多很棒的應用。

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林口長庚醫院2018年5月成立AI核心實驗室，林口長庚醫院長陳建宗表示， 期待院方與輝達之間更多合作，共同推動與引領台灣智慧醫療發展。將和輝達在各自擅長的領域持續努力，不斷推動技術進步和市場發展，實現共贏，為智慧醫療聯手貢獻更寬廣的可能性。

長庚醫院已推出超過40個臨床模型、完成5項生成式AI專案，包含開發病房輔助機器人協助護理師發放物品及病程紀錄等臨床業務；「AI學姊系統」運用語音智慧化護理會診系統可快速回答問題、協助醫療決策並回應病人需求，強化專業支援、病人照護並簡化臨床工作流程。（編輯：李亨山）1130604