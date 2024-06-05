鄭英耀：3年編百億圓夢基金 助青年海外逐夢

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（中央社記者陳至中、許秩維台北5日電）總統賴清德選前提出將設立「百億青年海外圓夢基金」，教育部長鄭英耀今天說，預計分3年編列，給予社經文化弱勢學生海外逐夢的機會。

賴總統去年9月在國政願景發表會提到，0歲到22歲是最關鍵的時段，政府有責任給予適當支持，因此他提出完整政策，包括0到6歲國家一起養2.0等，也會設立「百億學生海外圓夢基金」，鼓勵青年開拓國際視野。

鄭英耀今天接受媒體聯訪，他提到基金預計分3年編列，已啟動研議及規劃作業，藉此擴大高等教育投資，推動國際合作與多元產業人才培育。

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鄭英耀表示，將針對具專業職能或學術發展潛力，但因社經文化弱勢而缺乏機會的青年學子，給予更多實際資源，讓青年有更多機會到國外增進歷練，培養全球化技能。同時，教育部也會鼓勵國際生來台學習交流，增進彼此瞭解，「讓台灣走進世界，世界走進台灣。」

鄭英耀也提到，將持續加強與重點國家洽簽教育協定與備忘錄，採取多元模式，鼓勵出國留學，倍增公費獎助名額、獎金與管道，特別是讓弱勢學生可透過實際支持，拓展國際視野並翻轉生命，日後也能回國貢獻所學。（編輯：李淑華）1130605