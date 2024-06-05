學界遭詬病重理工 教長鄭英耀：人文領域不會漏接

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（中央社記者許秩維、陳至中台北5日電）近年學術界常被詬病「重理工輕人文」，教育部長鄭英耀今天表示，在他任內，人文領域不會被漏接；教育部政務次長葉丙成也鼓勵跨領域學習，兼顧人文和科技專長。

教育部今天舉行記者會，由教育部部長鄭英耀、教育部政務次長葉丙成、張廖萬堅等人與媒體對談。

台灣半導體等科技產業蓬勃發展，也影響到高教人才政策的培育，近年來學術領域常被詬病「重理工輕人文」。

鄭英耀指出，人文人才的培育不能被遺漏，以科技產業為例，數位內容的創新不是由科技決定，而是人文，要說故事寫文本，都需要人文社會的專業；科技雖帶來許多發展，但也可能延伸出負面影響，因此需要人文社會學科對社會有更多關懷，幫助人們正確看待科技帶來的各項衝擊。

「生物多樣性是非常美的」，鄭英耀認為，沒有人是一樣的，社會應該尊重差異；他也承諾，在自己任內，對人文領域不會漏接，例如政治大學這樣有品牌的人文社會典範大學，應該繼續被鼓勵，不會去弱化。

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葉丙成提到，台灣社會很容易被就業思維影響，以台大為例，每年舉辦就業博覽會時，部分學生會因沒有被廠商青睞而感到焦慮，因此如何幫助學生發揮人文專長，知道畢業後在業界有哪些選項，這是未來可以努力的方向。

「 跨領域是很重要的事情」，葉丙成分享，越來越多大學重視跨域學習，例如台師大有微學程、台大推動領域專長等，鼓勵學生跨域學習，還可兼顧人文和科技專長；學位授予法修正後也提供更多彈性，希望大學放寬心、大膽去做，讓學生不會被單一科系綁死，鼓勵大學推動更多彈性學習，而學生不一定要念中文系才能習得人文專長。（編輯：陳政偉）1130605