大專轉型退場 教育部提「單科專門學校」構想

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（中央社記者陳至中、許秩維台北5日電）受到少子女化影響，許多大專面臨轉型、退場危機。教育部長鄭英耀5月上任後，新團隊提出「單科專門學校」構想，讓學校與當地產業聚落結合，訓練業界所需人才。

鄭英耀今天帶領新團隊接受媒體聯訪，對於技專發展與退場議題，提出轉型為在職進修學校，或是針對前瞻科技、海洋科技、太空科技等特殊領育人才的專門學校。

教育部技職司長楊玉惠表示，過去規定大學至少要有3個學院，許多專科學校為了升格增設院系，反而弱化了原本的強項。

楊玉惠表示，未來會盤點產業需求，鼓勵學校在完全停辦前，先嘗試轉型「單科專門學校」，打破一定要有3個學院的制度，讓學校資源和產業緊密結合。

鄭英耀也以科技業為例，台積電、輝達等公司需要大量人才，可考慮將關鍵核心技術轉化為6到8門的核心課程，與大學或專門學校緊密合作。一方面可確保人才培育品質，也能讓學生提早瞭解業界的環境和氛圍，畢業後為企業所用。

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另外，總統賴清德在就職演說提及要重啟兩岸對話和大陸學位生來台，許多大專期盼藉此彌補招生不足的情形。教育部國際及兩岸教育司代理司長廖高賢表示，目前由陸生聯招會主責，與中國方的對口單位接洽，持續溝通中。

廖高賢表示，近年台灣推動多項友善措施，包括將陸生納入健保，鬆綁在台工讀、獎學金等，希望獲得陸方正面、友善的回應，促進兩岸學子交流。（編輯：陳政偉）1130605