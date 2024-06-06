調查：1/4國中教育會考生 日瀏覽社群超過4小時

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（中央社記者陳至中台北6日電）親子天下今天公布一項調查顯示，1/4的國中9年級、正面對國中教育會考的學生，卻是網路社群的重度使用者，每天使用超過4小時，主要是用於經營人際關係，有過曝及成癮的隱憂。

親子天下今天發布「過曝世代中小學生心理韌性調查」，於3月4日到4月10日間針對全台灣國中及國小高年級班級發布問卷，共回收499校問卷，有效樣本9464份。

調查顯示，26%國中9年級學生每天使用社群媒體超過4小時，國中7、8年級也達20%，國小6年級則是17%。

調查也發現，超過一半國中小生想使用社群媒體的時間，交叉分析發現，每天使用時數越低的人，表示自己越想節制；重度使用者反而沒有這個意識。

國中小學生使用社群媒體，主要是為經營人際關係和抒解壓力，36%受訪者自陳壓力很大，壓力來源包括學業、家庭、人際關係。年級越高的學生，越覺得沒有大人能幫自己；需要求助時，往往依賴同儕超越父母，甚至在生活中無人求援，會優先找網友幫忙。

另外，調查也發現，國中7到9年級學生約4成同意「因擔心失敗，就不嘗試」。分析比較不會害怕失敗的特質，多數都與學習和校園生活有關，包括上課敢發問、喜歡上學、知道自己擅長什麼等。

台灣芯福里情緒教育推廣協會創會理事長楊俐容表示，面對孩子的情緒，家長要有適當的回應和支持。她建議，應從稱讚轉向為鼓勵和肯定。稱讚是針對結果，往往是好結果才能獲得稱讚；鼓勵和肯定則可容許失敗，但能引導創造「優質的失敗經驗」，進而提升自我韌性。

新北市永平國小校長唐永安表示，現在學生情緒管理比較不足，很容易產生衝突，壓力和環境耐受力也較差，推測是從小家長過度保護、較欠缺自我意識。他認為，其實失敗是一種過程，也須要有機會學習。

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教育部國民及學前教育署主任秘書張永傑表示，近年透過資訊素養、媒體識讀、合理使用網路等活動融入課程，鼓勵學生勇敢表達、學習自我認同，增加辨識、察覺壓力的能力和心理韌性。他也提到，這些都須要家庭、學校、社會一起合作，透過公私協力共同協助孩子身心正向發展。

衛生福利部心理健康司長陳亮妤表示，健保系統已將遊戲成癮納入診斷碼，代表國家已正視這項疾病。近年衛福部和教育部有許多合作，包括舉辦培訓營隊，讓教師具備足夠的知能，能夠察覺和處理學生情緒狀況，並知道在什麼狀況下，需要轉介到醫療系統。（編輯：陳政偉）1130606