強化社會安全網 衛福部布建司法精神醫療資源

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（中央社記者曾以寧台北28日電）「精神衛生法」子法規將於今年底上路。衛生福利部今天表示，司法精神醫療資源布建是國家重要工程，將與司法系統合力加強人才培訓及資源投入，以助社會安全網更健全完善。

台灣精神醫學會舉辦113年度春季學術研討會，司法院少年及家事廳廳長謝靜慧、高雄市衛生局長黃志中及精神醫學界眾多專家學者聚集一堂，因應「精神衛生法」子法規將於年底上路，聚焦討論精神疾病病人權益保障、精神衛生法強制住院審理制度、社區支持，及國民法官制度實務運作4大議題。

衛生福利部心理健康司長陳亮妤在會中致詞表示，感謝台灣精神醫學會、台灣司法精神醫學會長期以來對精神醫學專業人才的培訓與專業發展的貢獻，致力於各項精神醫療公衛業務的推廣，對建置完善的精神醫療網，功不可沒。

近年幾起重大刑事案件引發社會各界對精神疾病相關討論。衛福部新聞資料表示，已投入資源建構司法精神醫療體系，包含精神病犯罪行為人進入司法程序後的司法精神鑑定品質、裁定監護處分後醫療照護及結束監護處分後的社區銜接等連續性處遇措施，皆持續精進與優化。

司法精神鑑定方面，衛福部與台灣司法精神醫學會共同訂定「刑事案件司法精神鑑定收費參考基準」，大幅提升專業人員執行費用，落實專業有價；培植司法精神醫療團隊人力，辦理司法精神專科醫師甄審作業，發展訓練課綱、課程及認證機制，強化專業知能，並出版「司法精神鑑定基礎訓練課程教材」。

司法精神醫療資源布建，衛福部表示，建立監護處分個案分級、分流處遇機制，依精神病受監護處分人的暴力風險程度，採分級、分流處遇，建置不同戒護層級的司法精神醫療系統。

協助精神病受監護處分人賦歸社區方面，於監護處分執行期滿前3個月，檢察機關召開跨社政、衛政及司法單位轉銜會議，以銜接受處分人回歸社區。

衛福部補助地方政府進用心理衛生社工，協助資源轉銜。以期落實社會安全網「網網相連」效果。（編輯：管中維）1130428