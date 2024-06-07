新世代反毒策略10年 毒品初犯人數降64%

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）藥物成癮是全球議題，聯合國數據顯示，使用過非法藥物盛行率5.8%，每17人有1人用過。衛福部今天說，推動新世代反毒策略10年，毒品初犯人數降64%、各級毒品使用者降30.4%。

國家衛生研究院副院長陳為堅在「成癮醫療研究與臨床人才培植發展計畫」成果記者會中致詞指出，根據聯合國毒品與犯罪辦公室出版的「2023年世界毒品報告」，全球平均而言，過去1年使用過非法藥物的盛行率為5.8%，也就是每17人中就有1人使用過。

行政院在民國106年提出「新世代反毒策略行動綱領」，明定反毒工作的具體策略及行動方向，並在第2期計畫中，納入了培植兼具「臨床服務」與「研究能力」的成癮醫療政策轉譯人才的目標。

陳為堅解釋，新世代反毒策略綱領的重要目標，是把藥物成癮治療能量逐步提高，毒癮患者應盡可能優先接受醫療處置，而不是關在矯正機關裡面。

他強調，若藥癮者沒有透過任何積極性介入，單純斷絕外面的社會關係，無法完全消除使用非法藥物後的潛在渴求；減害模式對藥物成癮治療有實證上的效果，而減害計畫很大的精神是要達成整合性的照護。

衛生福利部心理健康司司長陳亮妤接續說明，新世代反毒策略行動綱領1.0投入新台幣100億元、2.0投入150億元，除緝毒科技、海關新興毒品檢驗外，還有相當龐大的資源挹注在成癮治療及社區復歸，如醫院、社區系統等，根據統計，過去10年來，毒品初犯人數下降64%，各級毒品使用者則下降30.4%。

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陳亮妤表示，衛福部會持續投注資源推動新世代反毒3.0，其中針對2級毒品使用者將會以擴大緩起訴的方向執行，研究指出，毒品使用者緩起訴治療的再犯率是單純監禁的一半，另外，也會重點推展兒少及婦女反毒策略。

衛福部推動「成癮醫療研究與臨床人才培植發展計畫」，是國內首次結合醫學中心、精神科專科醫院及成癮醫療研究單位3方合作模式，預計每期召募2名醫師，目前第1期已完成，逐步厚植台灣成癮醫療政策執行的中堅力量。（編輯：管中維）1130607