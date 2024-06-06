醫院企業工會3訴求 籲別讓護理人力流失擴大

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（中央社記者郭建伸台北6日電）外傳護理人力缺口掀醫院「關床潮」，醫院企業工會團體今天針對衛福部的護理人力政策整備計畫，提出基層要參與、獎勵要公平、全民要監督等3大訴求，並呼籲主管機關對症下藥，別讓護理人力流失持續擴大。

台大醫院企業工會理事長楊心慧、成大醫院企業工會理事長蔡婷婷、台大醫院企業工會會員代表郭豐慈、國民黨立委洪孟楷、時代力量黨主席王婉諭今天共同舉行「護理嚴重缺工之際，衛福部更要對症下藥」記者會。

醫院企業工會團體指出，衛福部雖從今年1月起，依據「護理人力政策整備12項策略計畫」對急性一般病房護理人員撥付夜班獎勵金，卻將白班護理師排除在外，並對特殊單位護理師有次等差別待遇，產生同工不同酬，使白班及特殊單位護理人員心生不滿。

團體指出，衛福部雖以各醫院護病比、離職率及空缺率作為政策評估指標，然現行護病比計算機制過於粗糙籠統，難以反映基層護理人員真實勞動處境，而離職率及空缺率至今沒有上網公告，更缺乏第3方機構監督查核，社會各界至今無法有效監督。

醫院企業工會團體提出3項訴求，第一是教育部、衛福部應與工會團體建立定期協商機制，在重大政策研擬期間更應確保資訊暢通，確實納入基層意見。

第2，白班及特殊單位護理人員均應比照及急性一般病房人員領有律定護理獎勵金額，衛福部應合理規劃長期財源。

第3，衛福部應以病房為基礎單位公告各醫院3班護病比，並將離職率、空缺率數據公告上網，搭配勞保、公保資料勾稽查核，讓全民監督。

洪孟楷表示，近期爆發的醫院關床潮反映護理人員勞動條件不佳，若未能改善，恐引發更多護理師出走，衛福部官員應多接地氣，與第一線醫護基層溝通討論，進而改善護理血汗處境。

王婉諭表示，護理工作是醫療體系不可缺少一環，期待新政府能嚴肅面對基層護理人員訴求、改善職場環境，根本解決護理人才流失問題。（編輯：蘇志宗）1130606