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國1事故車流回堵5至11公里 估下午國道9路段易塞

2024/6/8 13:54（6/8 14:15 更新）
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圖為國道5號南向往宜蘭車流。（中央社檔案照片）
圖為國道5號南向往宜蘭車流。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北8日電）今天是端午節連續假期第一天，部分路段塞車，高速公路局統計，上午發生3起事故，造成部分路段更壅塞，車流回堵5至11公里；研判下午國5南向南港系統-頭城等9處路段易塞車。

高公局發布新聞稿，今天至中午12時，國道全線交通量為50.6百萬車公里，預估今天交通量為118百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

高公局說，上午國道有3起事故，都發生在國道1號，有2起是小客車追撞，占用內側車道，分別造成後方車流回堵5公里，另一起是拖板車及3輛小客車追撞，占用中間及外線車道，造成後方車流回堵11公里；另外國3也發生大貨車砂石散落外側車道及路肩，影響寶山至茄苳路段車流。

高公局研判，下午易壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端。

根據高公局下午1時20分即時路況資訊，車速40公里以下路段，包括國1南向湖口到新竹系統，國3南向龍潭到關西及北向木柵到南港系統，國5南向南港到石碇。（編輯：陳政偉）1130608

（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
#高公局
#端午連假
#國道
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