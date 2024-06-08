冤案耽誤11年青春 蘇建和獲東吳大學人權碩士

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（中央社記者陳至中台北8日電）東吳大學今天舉辦112學年度畢業典禮，因冤案耽誤11年青春的蘇建和，擔任人權碩士學程的領證代表，53歲的他是第一次參與畢業典禮，期待台灣朝向更加民主、人權、法治的社會。

蘇建和、劉秉郎、莊林勳3人被控犯下民國80年汐止吳銘漢夫婦命案，纏訟多年後於101年獲判無罪確定。

東吳大學今天發布新聞稿，蘇建和捲入命案時19歲，被羈押11年、司法纏訟21年。獲得平反後投身NGO組織，發現自己缺乏人權理論知識背景，因此進入東吳大學人權碩士學位學程深造。

如今已53歲的蘇建和表示，這次是他有生以來第一次參加畢業典禮，心情難免有些緊張，非常感謝人權學程的師長，希望自己畢業後可以更緊密的結合人權的理論與實務，幫助台灣朝向更加民主人權法治的社會邁進。

東吳大學112學年有2487名學士、255名碩士、8名博士完成學業。校長詹乾隆致詞時指出，現今人工智慧、生成式AI，在教育現場或職場都造成莫大影響，勉勵學生「彈性應變、多元學習、創造價值」。

詹乾隆也引用輝達執行長黃仁勳的名言「要試著去追逐獵物，否則你自己就會成為獵物。」外部環境變化劇烈，但未來同時也充滿機會，如何順應環境、創造價值很重要，期許學生成為全方位人才，但也不忘保持謙虛的態度，共同創造團體價值。（編輯：李亨山）1130608