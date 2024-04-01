詹乾隆接任東吳校長 期許躋身國際最佳大學

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（中央社記者許秩維台北1日電）東吳大學新任校長詹乾隆今天正式就職，未來將積極推動跨域人才培育、打造全球校友網絡，並期許東吳躋身國際級最佳大學之列。

東吳大學發布新聞稿指出，東吳大學新任校長交接典禮今天在城中校區舉行，在董事長王紹堉親自監交下，詹乾隆從原任校長潘維大手中接過校長印信，正式接任東吳大學校長。

王紹堉表示，縱然碰到少子化衝擊，但在潘維大帶領下，學校財務依然強健、收支平衡，東吳大學的建校基金甚至不減反增；而接任校長的詹乾隆同樣是東吳大學出身，很自豪東吳可以培養如此優秀的人才，期勉詹乾隆讓東吳繼續發光。

東吳大學新任校長詹乾隆提到，東吳的卓越表現外界有目共睹，今年申請入學的報名學生高達1.1萬人，期許東吳能領先私校、超越國立大學，並躋身國際級最佳大學之列。

詹乾隆也分享「以大師為師－深化東吳卓越品牌」、「培育跨域人才－就學、就業穩定銜接」、「教研行政協力－戰勝少子化衝擊」、「校友攜手共進－打造全球東吳校友網絡」，以及「績效導向資源配置－永續財務規劃及募款」等治校理念。

詹乾隆表示，未來也將積極推動第2專長、微學分、跨領域學分學程、自主學習方案，提供學生多學科、跨學科等多元學習機會。

根據東吳大學資料顯示，詹乾隆為東吳大學會計系畢業校友，赴美國留學取得碩博士學位後回東吳任教，曾任東吳副校長兼教務長、商學院院長、會計系主任等職，熟稔行政事務，資歷豐富。（編輯：張雅淨）1130401