2024南島咖啡節 系列活動推廣台東咖啡

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（中央社記者李先鳳台東縣11日電）台東自2022年起打造「太平洋左岸台東咖啡」區域品牌，今天集結相關業者啟動「2024南島咖啡節—沖出你的野」，並舉辦共識會議及精品咖啡評鑑競賽說明會，推廣台東咖啡。

台東縣副縣長王志輝今天在記者會中表示，「太平洋左岸台東咖啡」品牌邁入第3年，過去縣府與執行團隊不斷推出許多有趣的行銷活動和「台東藍」系列聯名商品，試圖建立品牌差異化特色，希望在現今咖啡紅海市場中走出屬於自己的「藍海」。

王志輝說，今年更整合縣內相關輔導培訓、競賽、活動及市集，並以「沖出你的野」為年度主題，打造「2024南島咖啡節」，推出台東縣精品咖啡評鑑競賽、台東冰咖啡創意大師賽、南島咖啡市集、台東十大咖啡廳票選及台東咖啡風味實驗工作坊等5大系列活動。

將在7月20、21日兩天在台東舊站特區舉辦2024南島咖啡節市集，歡迎各地的咖啡愛好者參與，品嚐台東縱谷、東海岸或南迴好咖，體驗南島生活風格活動。

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台東縣農業處說明，「2024南島咖啡節—沖出你的野」系列活動分為培訓、競賽、節慶3大類，其中培訓類活動，安排「台東咖啡風味實驗工作坊：配豆的藝術」，6月17、18日齊聚在地咖啡業者打造台東限定風味豆，建立專屬咖啡風味與形象。

競賽類活動除精品咖啡評鑑競賽，另推出台東冰咖啡創意大師賽，分成社會組與學生組，將在6月18日截止報名；2024台東十大咖啡廳票選則自6月12日至6月30日開放台東咖啡店家報名，並在7月5日至7月31日由民眾線上票選，接著進行秘密客評分，最終選出十大優質台東咖啡廳。（編輯：李淑華）1130611